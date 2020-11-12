В правительстве планируют бороться с незаконными застройками, создав дорожную карту. Участие в разработке примут нардепы, профильные ведомства, КГГА и ОГА в регионах. К сотрудничеству привлекут правоохранителей и пострадавших инвесторов.

В правительстве создали межведомственную группу

Ранее для решения проблемы уже создали в правительстве межведомственную группу. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, информирует пресс-служба силового ведомства.

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Кто вошел в состав межведомственной группы:

Народные депутаты от всех фракций.

Представители Минразвития общин и территорий, Минюста, МВД.

Представители Нацполиции.

Представители НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Представители КГГА.

Проблемы вкладчиков "Аркады" решают

Аваков отметил, что над проблемой вкладчиков банка "Аркада" работают, поэтому у них есть вполне реальные шансы все-таки получить свое жилье.

В МВД считают первоочередной задачей создать новую законодательную базу, которая сделает невозможным мошенничество с застройками и защитит инвесторов.

"Дорожную карту" нужно создать, чтобы установить проблемные объекты, которые уже существуют в стране.

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