Как будут бороться со "строительными пирамидами": сценарий от МВД
В правительстве планируют бороться с незаконными застройками, создав дорожную карту. Участие в разработке примут нардепы, профильные ведомства, КГГА и ОГА в регионах. К сотрудничеству привлекут правоохранителей и пострадавших инвесторов.
В правительстве создали межведомственную группу
Ранее для решения проблемы уже создали в правительстве межведомственную группу. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, информирует пресс-служба силового ведомства.
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Кто вошел в состав межведомственной группы:
- Народные депутаты от всех фракций.
- Представители Минразвития общин и территорий, Минюста, МВД.
- Представители Нацполиции.
- Представители НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Представители КГГА.
Проблемы вкладчиков "Аркады" решают
Аваков отметил, что над проблемой вкладчиков банка "Аркада" работают, поэтому у них есть вполне реальные шансы все-таки получить свое жилье.
В МВД считают первоочередной задачей создать новую законодательную базу, которая сделает невозможным мошенничество с застройками и защитит инвесторов.
"Дорожную карту" нужно создать, чтобы установить проблемные объекты, которые уже существуют в стране.
К чему привело банкротство банка "Аркада"?
- 25 августа НБУ признал "Аркаду" банкротом. Банк строил в Киеве жилые комплексы "Эврика", "Патриотка" и "Патриотка на озерах".
- Из-за финансовых проблем банка люди остались без квартир.
- Инвесторы "Аркады" провели многочисленные акции протеста с требованием помочь им вернуть средства и жилье.
- Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тысяч человек) получат вложенные деньги в полном объеме.
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