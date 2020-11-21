Будут говорить о COVID-19 и изменении климата: саммит G20 стартовал
Саммит G20 в виртуальном режиме начался 21 ноября. В этом году событие происходит под председательством Саудовской Аравии, которая переняла почетную миссию от Японии.
Открыл саммит король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает Укринформ.
Заметим Индия и Китай быстро выйдут из кризиса, ВВП "Большой двадцатки" упадет – прогноз Moody'S
G20 – наиболее выдающийся форум международного сотрудничества и решения глобальных кризисов,
– подчеркнул король.
Какие темы являются главными на саммите
- Преодоление пандемии COVID-19;
- налоги;
- торговля;
- изменение климата.
Что еще сказал король Саудовской Аравии
- Во время саммита весной 2020 года страны G20 обязались безотлагательно мобилизовать все ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, они пообещали выделить для этого 21 миллиард долларов.
- Необходимо поддержать развивающиеся страны, предоставив им равный доступ к вакцине, лекарствам, диагностике и тому подобное.
- Крайне важно подготовиться к вызовам будущего.
- Кроме того, необходимо сделать все, чтобы мир вернулся к нормальной жизни: восстановить экономику, открыть границы, усилить мобильность и торговлю.
Поделиться новостью