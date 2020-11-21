Саммит G20 в виртуальном режиме начался 21 ноября. В этом году событие происходит под председательством Саудовской Аравии, которая переняла почетную миссию от Японии.

Открыл саммит король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает Укринформ. Заметим Индия и Китай быстро выйдут из кризиса, ВВП "Большой двадцатки" упадет – прогноз Moody'S G20 – наиболее выдающийся форум международного сотрудничества и решения глобальных кризисов,

– подчеркнул король. Какие темы являются главными на саммите Преодоление пандемии COVID-19;

налоги;

торговля;

изменение климата. Что еще сказал король Саудовской Аравии Во время саммита весной 2020 года страны G20 обязались безотлагательно мобилизовать все ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, они пообещали выделить для этого 21 миллиард долларов.

Необходимо поддержать развивающиеся страны, предоставив им равный доступ к вакцине, лекарствам, диагностике и тому подобное.

Крайне важно подготовиться к вызовам будущего.

Кроме того, необходимо сделать все, чтобы мир вернулся к нормальной жизни: восстановить экономику, открыть границы, усилить мобильность и торговлю. Заметьте! Странами G20 являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.