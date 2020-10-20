Большинство украинцев убеждают, что будут доверять Всеукраинскому опросу 25 октября, который инициировал президент Владимир Зеленский. Но не все так однозначно, поскольку показатели тех, кто "за" и тех, кто "против", являются практически одинаковыми. Кроме того, в некоторых регионах подавляющее большинство относится к опросу Зеленского негативно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который С 17 по 19 октября провел Киевский международный институт социологии. Соответствующая информацию КМИС обнародовал на своем сайте.

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Отношение украинцев к результатам опроса Зеленского

Будут доверять – 43,4%



Не будут доверять – 40,7%



Отказались отвечать – 15,1%.

Кроме того, 75,1% считают искренним намерением инициативу Зеленского об опросе. А 73,3% опрошенных не будут доверять результатам, потому что это политическая технология.

Интересно, что будут доверять результатам опроса Зеленского в основном сторонники его партии "Слуга народа" – 87,2%. А на другом месте оказались избиратели "Батькивщины" – 42,4%. Что касается тех, кому импонируют ОПЗЖ и "Евросолидарность", то они не доверяют – 57,8% и 72,3% соответственно.

Отношение к результатам опроса Зеленского в регионах

Что касается регионов, то будет доверять результатам опроса Зеленского большинство населения на западе и в центре. Зато на востоке и юге преобладают противоположные настроения.

Какие настроения в регионах относительно опроса Зеленского

Запад – будут доверять 46,7%, не будут доверять 36,3%.

Центр – 44,1 против 37,4%.

Юг – 37,8% против 48,3%.

Восток (в частности, Донбасс) – 41,6% против 46,1%.

Кратко о вышесказанном опросе КМИС

Его провели методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% –для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких к 10%.

Всего опросили 505 человек. На оккупированных территориях Крыма и Донбасса опрос не проводили.

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Всеукраинский опрос 25 октября: основное

Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября, в день проведения местных выборов.

По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами" .

. Известно, что опрос будет проходить возле избирательных участков, где будут стоять волонтеры с урнами. Он будет имитировать бюллетени с вопросами и возможностями ответов "да" или "нет".

Одна из руководителей фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, со своей стороны, рассказала, что к процессу опроса точно не будет привлечен ЦИК. Это будет больше волонтерский проект и государственные деньги на него тратить не будут. Более того, за проведение опроса, вероятнее всего, заплатит сам Зеленский.

Кроме того, у Зеленского заявили, что это не является официально референдумом , поэтому не будет иметь прямых юридических последствий. "Но это не значит, что президент не должен общаться с гражданами в формате монолога".

, поэтому не будет иметь прямых юридических последствий. "Но это не значит, что президент не должен общаться с гражданами в формате монолога". В то же время в Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой. Мол, она противоречит законодательству.