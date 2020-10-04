Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пока вопрос о замене Фокину в Трехсторонней контактной группе не стоит. Заметим, что Витольда Фокина уволили из ТКГ после громкого скандала.

По словам Ермака, этот вопрос должен решить глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. Об этом глава ОП сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Почему Фокина решили назначить в ТКГ: заявление Ермака

Согласно процедуре, членов ТКГ назначает своим указом президент, но кандидатуру согласовывает и подает глава делегации.

Если Кравчук считает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он будет самостоятельно принимать решение. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня

– заявил Ермак.

Чем "отличился" Фокин: главное

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин 29 сентября заявил, что пока якобы не видел доказательств, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией.

Это уже не первое одиозное заявление Фокина об украинско-российской войне. Ранее он настаивал, что необходимо обеспечить амнистию для всех боевиков на Донбассе.

Также Фокин рассказывает, что необходимо выполнить условие России о выборах на оккупированных территориях.

Общество очень остро отреагировало на такие заявления Фокина. А политики сразу же потребовали увольнения Фокина. Наконец, 30 сентября Фокина уволили с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию мира на Донбассе.