Жесткий карантин, который введут в январе, не повлияет на работу пунктов въезда и выезда на Донбассе. Пропуск людей через КПВВ будет происходить как обычно.

Какова ситуация с КПВВ на Донбассе

Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ на линии разграничения. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции оккупированных территорий.

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По словам министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, ситуация очень сложная.

Мы со своей стороны просто обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей,

– подчеркнул Резников.

Что этому предшествовало