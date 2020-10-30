Как будут наказывать протестующих в Беларуси: заявление Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил новые угрозы протестующим. Он считает, что из-за митингов в стране разрушают инфраструктуру.
Силовые органы Беларуси решительно настроены на подавление акций протеста. Об этом Александр Лукашенко сообщил на встрече с работниками МВД Беларуси, передает БЕЛТА.
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Он отметил, что те, кто выходит на железную дорогу, развешивает флаги и всячески пытается дестабилизировать ситуацию в стране, должны осознавать последствия таких действий.
Отныне, особенно в квартирах граждан, где они прячутся, мы в плен никого не берем,
– заявил глава Беларуси.
Как будут наказывать протестующих
По словам Лукашенко, если кто-то из протестующих будет касаться военнослужащих, то он "должен уйти как минимум без рук". Президент Беларуси отметил, что говорит это публично, чтобы все понимали серьезность его намерений.
"Нам отступать некуда и мы не собираемся этого делать. Кто готов – будем действовать", – заявил Лукашенко.
Также президент Беларуси добавил, что реагировать на действия участников беспорядков нужно "красиво". Как он отметил, победить сможет только тот, кто имеет железную волю и терпение.
Обращение Александра Лукашенко: смотрите видео
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