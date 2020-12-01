Законопроект о возобновлении е-декларирования № 4441 не предусматривает заключения за непредставление декларации или ложь в ней. Поэтому в НАПК убеждены, что это не будет способствовать предотвращению коррупции.

Проект не предусматривает заключения даже для тех, кто умышленно отмечает в декларации недостоверные данные на сумму от 6,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в прессслужбе НАПК.

Актуально Отмена заключения за ложь в декларациях: Рада рассмотрит противоречивый закон Разумкова

Такие нормы только будут помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления...Мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать,

– подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

В сообщении говорится, что в Польше, Латвии и Литве за неподачу декларации и недостоверные данные в ней можно получить реальный тюремный срок. Поэтому в НАПК уверены, что за ложь в декларациях от 1 миллиона гривен должны наказывать заключением и в Украине.

Кроме этого, в агентстве подчеркнули, что в Раде есть проекты, которые предусматривают такое наказание.

Что известно о проекте Разумкова

Законопроект №4441 о возобновлении е-декларирования зарегистрировала рабочая группа спикера парламента Дмитрия Разумкова.

В проекте предлагают наказывать чиновников за ложь в декларациях только штрафом или общественными работами.

За ложь в декларациях предлагают применять штрафы в размере 51 – 85 тысяч гривен, за непредставление – 42,5 – 51 тысячи.

До решения КСУ тюрьма грозила чиновникам за внесение ложных сведений на сумму более 500 тысяч гривен.

Обратите внимание! Ранее Конституционный Суд отменил ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. Подробнее – читайте здесь.



Решение КСУ / Инфографика 24 канала