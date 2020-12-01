Такие нормы будут только помогать коррупционерам, – в НАПК раскритиковали законопроект Разумкова
Законопроект о возобновлении е-декларирования № 4441 не предусматривает заключения за непредставление декларации или ложь в ней. Поэтому в НАПК убеждены, что это не будет способствовать предотвращению коррупции.
Проект не предусматривает заключения даже для тех, кто умышленно отмечает в декларации недостоверные данные на сумму от 6,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в прессслужбе НАПК.
Актуально Отмена заключения за ложь в декларациях: Рада рассмотрит противоречивый закон Разумкова
Такие нормы только будут помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления...Мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать,
– подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.
В сообщении говорится, что в Польше, Латвии и Литве за неподачу декларации и недостоверные данные в ней можно получить реальный тюремный срок. Поэтому в НАПК уверены, что за ложь в декларациях от 1 миллиона гривен должны наказывать заключением и в Украине.
Кроме этого, в агентстве подчеркнули, что в Раде есть проекты, которые предусматривают такое наказание.
Что известно о проекте Разумкова
- Законопроект №4441 о возобновлении е-декларирования зарегистрировала рабочая группа спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- В проекте предлагают наказывать чиновников за ложь в декларациях только штрафом или общественными работами.
- За ложь в декларациях предлагают применять штрафы в размере 51 – 85 тысяч гривен, за непредставление – 42,5 – 51 тысячи.
- До решения КСУ тюрьма грозила чиновникам за внесение ложных сведений на сумму более 500 тысяч гривен.
Поделиться новостью