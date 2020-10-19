Опрос Зеленского проходить будет в день местных выборов, 25 октября, возле избирательных участков. В СМИ появились первые детали о том, как он будет осуществляться и кто его будет проводить.

"5 вопросов от президента" – в белых накидках с такой надписью волонтеры будут стоять 25 октября возле избирательных участков. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источники.

Напомним Никакой агитации: в "Слуге народа" ответили на критику опроса от Зеленского

К изданию попал документ, который свидетельствует о следующем:

25 октября волонтеры будут стоять возле избирательного участка и опрашивать избирателей, которые уже проголосовали.

В процессе опроса не будет никакой агитации.

Опрашивать будут только желающих.

Волонтер обязан быть в маске и перчатках.

Избиратель получает анкету с вопросами Зеленского, заполняет ее и бросает в коробку для опроса.

Отчитываться о ходе опроса волонтеры будут в чат-боте в мессенджере телеграм.

Интересно, что структура опроса будет включать, кроме волонтеров непосредственно возле участков, еще и областных координаторов, региональных координаторов и "запасных" волонтеров, которые могут подойти к любому участ ку.

Презентация инициативы "5 вопросов от президента": фото

24 канал также выяснил, что волонтеров планируют набирать в интернете.



Инициатива "5 вопросов от президента" искать волонтеров будет через интернет / Фото 24 канала

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне". А для этого сформировал список из пяти вопросов, ответы на которые хотел бы услышать.



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала

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