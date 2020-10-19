Волонтеры в белых накидках и отчеты в телеграм: как будут проводить опрос Зеленского
Опрос Зеленского проходить будет в день местных выборов, 25 октября, возле избирательных участков. В СМИ появились первые детали о том, как он будет осуществляться и кто его будет проводить.
"5 вопросов от президента" – в белых накидках с такой надписью волонтеры будут стоять 25 октября возле избирательных участков. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источники.
Напомним Никакой агитации: в "Слуге народа" ответили на критику опроса от Зеленского
К изданию попал документ, который свидетельствует о следующем:
- 25 октября волонтеры будут стоять возле избирательного участка и опрашивать избирателей, которые уже проголосовали.
- В процессе опроса не будет никакой агитации.
- Опрашивать будут только желающих.
- Волонтер обязан быть в маске и перчатках.
- Избиратель получает анкету с вопросами Зеленского, заполняет ее и бросает в коробку для опроса.
- Отчитываться о ходе опроса волонтеры будут в чат-боте в мессенджере телеграм.
Интересно, что структура опроса будет включать, кроме волонтеров непосредственно возле участков, еще и областных координаторов, региональных координаторов и "запасных" волонтеров, которые могут подойти к любому участку.
Презентация инициативы "5 вопросов от президента": фото
24 канал также выяснил, что волонтеров планируют набирать в интернете.
Инициатива "5 вопросов от президента" искать волонтеров будет через интернет / Фото 24 канала
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне". А для этого сформировал список из пяти вопросов, ответы на которые хотел бы услышать.
5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала
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