Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя управления МВД в городе Киеве из-за преследования майдановцев. Мужчина до сих пор беспрепятственно работает в правоохранительных органах и имеет должность заместителя начальника отдела одного из управлений полиции в городе Киеве.

Досудебное расследование по этому делу осуществляло управление прокуратуры, что занимается делами Майдана, совместно с ГБР. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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В чем подозревают милиционера:

По данным следствия, следователь МВД в январе 2014 года, с целью препятствования мирным протестам, без каких-либо доказательств нарушения задержал на Грушевского протестующего и подписал сообщение ему о подозрении в совершении якобы массовых беспорядков.

Кроме того, правоохранитель подделал и подал в суд ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое противоправно поддержал суд.

Что инкриминируют следователю:

незаконное препятствование митингам,

служебная подделка заведомо официальных документов,

превышение власти или служебных полномочий,

заведомо незаконные задержание или аресты,

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Все эти инкриминируемые статьи расследуют с пометкой "по согласию группы лиц". За свои действия, если его вину докажут в суде, милиционер может попасть за решетку на 10 лет.