Компания Bugatti презентовала трековый суперкар под названием Bolide. Он имеет невероятное энергооснащение: 16-цилиндровый 8-литровый мотор с 4 турбинами, мощностью 1850 сил.

При этом весит машина всего 1240 килограммов, то есть почти на тонну меньше, чем Bugatti Chiron. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.

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В итоге Bolide демонстрирует впечатляющее соотношение массы и мощности. По расчетам компании, на разгон до 100 километров этому купе требуется чуть больше, чем 2 секунды. Чтобы разогнаться до 200 километров – меньше, чем 5 секунд, а до 300 – 7,3 секунды.

Но и это далеко не предел. Новый Bugatti способен набирать 500 километров в час за 20 секунд.

Авторы проекта обещают, что гиперкар сможет преодолеть Nordschleife (знаменитая трасса для гонок в Германии – 24 канал) всего за 5 минут и 23 секунды.

Сверхмощный суперкар Bolide весит всего 1240 килограммов / Фото с официального сайта Bugatti

Цена нового суперкара Bugatti пока не известна

Однако Bugatti пока не решила, будет ли выпускать эту модель серийно. Поэтому нет никакой информации о том, сколько будет стоить такое авто.

Вероятно, несколько экземпляров соберут для состоятельных коллекционеров и цена каждого из них превысит 10 миллионов евро. Но окончательное решение выпускать ли такой автомобиль, вероятно, будет принимать новый владелец марки Bugatti.

Компания не решила, будет ли выпускать модель суперкара серийно / Фото с официального сайта Bugatti

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