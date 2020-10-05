На границе Украины с Румынией пограничники пытались остановить внедорожник. Правоохранители даже стреляли в автомобиль, однако задержать водителя и пассажиров им таки не удалось.

Детали инцидента

Вблизи села Фальков Черновицкой области пограничники обнаружили внедорожник возле заградительного забора. Водитель по требованию правоохранителей не остановился, а наоборот двинулся прямо на них. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Пограничники начали выстрелами останавливать внедорожник.

Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые прибегли к бегству,

- сообщили пограничники.

Правоохранители обследовали автомобиль. Оказалось, что он полностью заполнен коробками с сигаретами. Сейчас контрабандистов разыскивают.

Добавим, что накануне на границе Украины с Румынией в Черновицкой области пограничники остановили внедорожник, в котором было 15 тысяч пачек сигарет. Кроме того, правоохранители нашли тайник в 500 метрах от границы. 17,5 тысяч пачек сигарет лежали в пакетах, скрытые под ветвями деревьев. Общая стоимость всех изъятых сигарет составила 1,5 миллиона гривен.