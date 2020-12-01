Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин в затягивании признания Голодомора геноцидом украинского народа и промедлении с сооружением мемориала украинским жертвам нацизма.

Так, глава дипмиссии назвал "разочарованием то, каким образом в Бундестаге ведут себя с Голодомором и насколько пренебрегают этой центральной для каждого украинца темой". Об этом Андрей Мельник рассказал в комментарии журналу CICERO, информирует пресс-служба МИД Украины.

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В частности, посол подверг жесткой критике аргументы, которыми пользуются сами парламентарии.

То, что главной причиной для Бундестага не признавать Голодомор усматривается, очевидно, именно страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, посол называет позорным,

– говорится в материале.

Публикация в немецком издании вышла под названием "Бундестаг никак не осмелится взяться за сталинские убийства голодом. Россия до сих пор пытается умалить советскую вину в голоде в 1932 – 1933 годах, а Бундестаг никак не решается признать Голодомор геноцидом".

В МИД считают, что это "лучшая статья о Голодоморе, которая когда-либо печаталась в немецких СМИ".

"Официальный немецкий политикум до сих пор выкручивается от вопроса о сооружении в Берлине мемориала миллионам (еврейских и нееврейских) мирных жителей Украины, которые были убиты нацистской Германией. Их жертвы приходится и в дальнейшем чествовать рядом с советскими мемориалами – под символами той империи, притеснениям которой десятилетиями подвергалась Украина", – говорится в материале.

Обратите внимание! Голодомор в Украине 1932 – 1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 16 государств, еще ряд государств осудили Голодомор как акт истребления человечества учиненный тоталитарным сталинским режимом.

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