Непогода натворила бед в Кропивницком: снесенные крыши и поврежденные стены – фото, видео
В Кропивницком мощный ветер срывал крыши с домов. Также из-за непогоды в некоторых из зданий частично разрушились стены.
Шквальный ветер сносил крыши
На месте уже работают спасатели, газовики и полицейские. Об ущербе, который нанес шквальный ветер в городе, написал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в фейсбуке.
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Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал наружные конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! Одним словом - беда,
– написал Назаренко.
Собралась комиссия ТЭБ и ЧС
На горячую линию города, отметил глава ОГА, обращаются многие местные жители. Для того, чтобы решить, как ликвидировать последствия непогоды, собралась городская комиссия ТЭБ и ЧС.
Что говорят в ГСЧС?
По подсчетам спасателей, в результате непогоды повреждены крыши 20 домов. 4 хозяйства – подтопило. Ветер повалил около 20 деревьев. Пострадавших нет.
По городу пронесся шквальный ветер/Фото из фейсбука Андрея Назаренко
Ветер поломал конструкции/Фото с фейсбука Андрея Назаренко
Из-за непогоды собрали комиссию ТЭБ и ЧС/Фото из фейсбука Андрея Назаренко
Смотрите видео из Кропивницкого/Видео Артема Овдиенко, 24 канал: