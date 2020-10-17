В Кропивницком мощный ветер срывал крыши с домов. Также из-за непогоды в некоторых из зданий частично разрушились стены.

Шквальный ветер сносил крыши

На месте уже работают спасатели, газовики и полицейские. Об ущербе, который нанес шквальный ветер в городе, написал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в фейсбуке.

К теме Словно горная река: Лыбидь забурлила из-за непогоды в Киеве – видео

Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал наружные конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! Одним словом - беда,

– написал Назаренко.

Собралась комиссия ТЭБ и ЧС

На горячую линию города, отметил глава ОГА, обращаются многие местные жители. Для того, чтобы решить, как ликвидировать последствия непогоды, собралась городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Что говорят в ГСЧС?

По подсчетам спасателей, в результате непогоды повреждены крыши 20 домов. 4 хозяйства – подтопило. Ветер повалил около 20 деревьев. Пострадавших нет.



По городу пронесся шквальный ветер/Фото из фейсбука Андрея Назаренко

Ветер поломал конструкции/Фото с фейсбука Андрея Назаренко

Из-за непогоды собрали комиссию ТЭБ и ЧС/Фото из фейсбука Андрея Назаренко

Смотрите видео из Кропивницкого/Видео Артема Овдиенко, 24 канал: