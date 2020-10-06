Буря наделала беды: ураган в Ивано-Франковске повалил деревья и электроопоры – фото
В Ивано-Франковске поднялся стремительный ураган. В результате стихии в городе упали деревья и электроопоры.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что ураган в нескольких микрорайонах повалил большое количество деревьев, линий электропередач и крыш домов.
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Марцинкив также добавил, что сейчас в городе работают аварийные службы. Они пытаются поскорее ликвидировать ситуацию.
Буря наделала беды! Сорвало крышу на доме скорби, много поваленных деревьев, повреждены электрические опоры в нескольких микрорайонах,
– написал глава Ивано-Франковска.
По словам мэра, продолжают чистить ливневки (ливневые канализации), но они не могут справиться с таким количеством воды.
Парк Ивано-Франковска после бедствия / Фото с фейсбук-страницы Руслана Марцинкива
Ураган в Ивано-Франковске / Фото с фейсбук-страницы Руслана Марцинкива
Электроопора упала после урагана / Фото с фейсбук-страницы Руслана Марцинкива
Ураган в Ивано-Франковске: смотрите полное видео