200 тысяч пачек сигарет в бусике: как псевдодипломат попался на горячем
Есть много способов перевезти контрабанду: наркотики в желудке, антиквариат в арбузах и другие хитроумные тайники. Но оказалось, их можно и не прятать. Достаточно особого статуса.
На границах всего мира время от времени происходят дипломатические скандалы. Прикрываясь неприкосновенностью, уважаемые чиновники спокойно кладут в свой багаж незадекларированные вещи. Об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.
Предыдущий выпуск Кокаин вместо бананов: как пограничники обнаружили интересную находку за 17 миллионов
Несколько лет назад представитель посольства Северной Кореи попытался тайно провезти в Бангладеш 27 килограммов золота. А недавно в индийском международном аэропорту на контрабанде драгоценностей поймали местного высокопоставленного чиновника.
Украинский псевдодипломат
На украинских границах тоже такое случается. Однако иногда дипломаты оказываются фальшивыми.
Сотрудники Госпогранслужбы в ночь с 25 на 26 сентября 2020 года задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок.
Пограничники задержали псевдодипломата / Коллаж 24 канала
По словам водителя, в его автомобиле были не сигареты, а дипломатический груз, который охранялся международным законодательством.
Бусик, упакованный безакцизными сигаретами, задержали на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса". В нем поместилось почти 200 тысяч пачек контрафактного товара.
Бусик с безакцизными сигаретами / Фото ГПСУ
Впрочем обошлось без международного скандала. Еще до осмотра автомобиля пограничники установили:
- водитель – не дипломат, а обычный контрабандист;
- дипломатическая карточка – настоящая подделка, как и номера автомобиля.
Поэтому мошеннику пришлось отвечать не только за незаконную переправку подакцизных товаров, но и за подделку и использование фальшивых документов. А это уже – серьезный криминал.
Пограничники нашли почти 200 тысяч пачек контрафактного товара: смотрите видео
Также в выпуске:
- Тепловизионные комплексы TORSUS PRAETORIAN отныне патрулируют украинско-польскую границу. Футуристические автобусы, которые появились на полевых дорогах западного пограничья, могут лишить контрабандистов и нелегалов свободы передвижения.
- Есть работа, которую можно доверить только собакам. Ведь до сих пор не придумали машину, которая способна конкурировать с их чувствительным носом. Настоящие четвероногие профессионалы есть и у пограничников, а тренируют их в Кинологическом учебном центре на Львовщине.