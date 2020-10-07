Есть много способов перевезти контрабанду: наркотики в желудке, антиквариат в арбузах и другие хитроумные тайники. Но оказалось, их можно и не прятать. Достаточно особого статуса.

На границах всего мира время от времени происходят дипломатические скандалы. Прикрываясь неприкосновенностью, уважаемые чиновники спокойно кладут в свой багаж незадекларированные вещи. Об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

Предыдущий выпуск Кокаин вместо бананов: как пограничники обнаружили интересную находку за 17 миллионов

Несколько лет назад представитель посольства Северной Кореи попытался тайно провезти в Бангладеш 27 килограммов золота. А недавно в индийском международном аэропорту на контрабанде драгоценностей поймали местного высокопоставленного чиновника.

Украинский псевдодипломат

На украинских границах тоже такое случается. Однако иногда дипломаты оказываются фальшивыми.

Сотрудники Госпогранслужбы в ночь с 25 на 26 сентября 2020 года задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок.



Пограничники задержали псевдодипломата / Коллаж 24 канала

По словам водителя, в его автомобиле были не сигареты, а дипломатический груз, который охранялся международным законодательством.

Бусик, упакованный безакцизными сигаретами, задержали на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса". В нем поместилось почти 200 тысяч пачек контрафактного товара.



Бусик с безакцизными сигаретами / Фото ГПСУ

Впрочем обошлось без международного скандала. Еще до осмотра автомобиля пограничники установили:

водитель – не дипломат, а обычный контрабандист;

дипломатическая карточка – настоящая подделка, как и номера автомобиля.

Поэтому мошеннику пришлось отвечать не только за незаконную переправку подакцизных товаров, но и за подделку и использование фальшивых документов. А это уже – серьезный криминал.

Пограничники нашли почти 200 тысяч пачек контрафактного товара: смотрите видео

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