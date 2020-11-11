Произошел бы коллапс, мы были вынуждены подписать соглашение, – Пашинян
Если бы боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались и дальше, могли бы "упасть" важные города региона: Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Поэтому Армения подписала соглашение о перемирии, чтобы избежать этого.
В Нагорном Карабахе мог бы быть коллапс. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении, которое обнародовал в Фейсбуке.
Важно Мы должны остановиться, – Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху
Тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть произошел бы коллапс. Мы были вынуждены подписать это соглашение,
– подчеркнул Пашинян,
По словам премьера, генштаб докладывал ему о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Кроме этого, Пашинян утверждает, что многие военнослужащие с передовой отправляют видеоролики, где поддерживают такое решение.
О какой сделке идет речь
- Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Договоренность также предусматривает размещение в регионе российских миротворцев на 5 лет.
- Кроме этого, стороны должны обменяться военнопленными и телами погибших.
- Беженцы смогут вернуться в Нагорный Карабах.
- К слову, в Армении крайне резко восприняли соглашение. Люди вышли на протест и захватили здание парламента и правительства.
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