Был пьян: Следком Беларуси сделал громкое заявление о смерти избитого активиста Бондаренко
В Следственном комитете Беларуси убеждают, что у погибшего накануне активиста Романа Бондаренко медики обнаружили не только побои, но и признаки алкогольного опьянения. Зато в медицинском заключении ничего об этом не говорится.
Заявление Следкома Беларуси о смерти Бондаренко
Следственный комитет Беларуси в телеграмме сообщил, что они выясняют обстоятельства смерти 31-летнего мужчины. Следствие, в частности, выяснило, что на улице Червякова в Минске произошла драка между "агрессивно настроенными местными жителями". Одни вроде вешали бело-красные ленты, а другие их снимали.
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Прибывшие на место милиционеры обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанина доставили в Центральный райотдел для выяснения обстоятельств инцидента. Из-за ухудшения самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую,
– уверяют в ведомстве.
В конце концов мужчину осмотрели медики и после этого его госпитализировали. В больнице во время первичного осмотра у него наряду с телесными повреждениями диагностировали алкогольную интоксикацию.
"На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина умер. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, изъяли необходимую медицинскую документацию, продолжается анализ видеозаписей, размещенных в интернете", – констатировали в Следственном комитете.
Интересный момент
Между тем, оппозиционный телеграм-канал "Чай с малинавым варэннем" опубликовал медицинское заключение о смерти Романа Бондаренко. В документе, кроме перечня травм, можно также увидеть, что доля алкоголя в крови активиста составляла 0%.
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Что известно о смерти Романа Богдарненка
- Мужчина скончался 12 ноября.
- По данным белорусских изданий, этому предшествовало то, что на него набросились неизвестные во дворе и начали бить. Впоследствии Романа затолкали в микроавтобус и куда-то повезли.
- Началась история с того, что неизвестные срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Сам Бондаренко наблюдал за этим, а потом что-то сказал.
- По словам очевидицы, неизвестный схватил Романа и со всей силы отбросил к горке на площадке. В итоге активист сильно ударился головой.
- Медики диагностировали у пострадавшего отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и кровоподтеки. В больнице Бондаренко впал в кому. Операция не помогла.
- В МВД заявили, что Романа избили не силовики, а якобы "неравнодушные граждане". Последние якобы выступали против символики протестов, которой украшают дворы.
Смотрите видео с избиением Романа Бондаренко: внимание! 18+
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