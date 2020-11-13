Руководители компетентных органов США, которые отвечали за организацию и безопасность президентских выборов, выступили с совместным заявлением. Они опровергли обвинения команды Дональда Трампа о якобы массовых фальсификациях на выборах.

Нет никаких доказательств, что любая система голосования уничтожила или потеряла бюллетени с голосами или меняла их. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

Интересно Выборы президента США: Трамп выиграл Аляску, но позиций Байдена это не поколебало

Мы знаем о существовании многих необоснованных претензий и возможностей для дезинформации относительно процесса наших выборов. И мы можем заверить вас, что мы максимально уверенны в безопасности и целостности избирательного процесса,

– говорится в заявлении.

Также подписанты заявляют, что выборы 3 ноября 2020 были самыми безопасными в американской истории. Всего под заявлением подписались руководители трех органов:

Исполнительного комитета правительственной координационного совета по вопросам избирательной инфраструктуры (GCC),

Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA),

Координационного совета сектора избирательной инфраструктуры (SCC).

Что этому предшествовало