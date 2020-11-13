Несмотря на заявления Трампа: в США не обнаружили фальсификаций на выборах
Руководители компетентных органов США, которые отвечали за организацию и безопасность президентских выборов, выступили с совместным заявлением. Они опровергли обвинения команды Дональда Трампа о якобы массовых фальсификациях на выборах.
Нет никаких доказательств, что любая система голосования уничтожила или потеряла бюллетени с голосами или меняла их. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
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Мы знаем о существовании многих необоснованных претензий и возможностей для дезинформации относительно процесса наших выборов. И мы можем заверить вас, что мы максимально уверенны в безопасности и целостности избирательного процесса,
– говорится в заявлении.
Также подписанты заявляют, что выборы 3 ноября 2020 были самыми безопасными в американской истории. Всего под заявлением подписались руководители трех органов:
- Исполнительного комитета правительственной координационного совета по вопросам избирательной инфраструктуры (GCC),
- Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA),
- Координационного совета сектора избирательной инфраструктуры (SCC).
Что этому предшествовало
- В США 3 ноября 2020 состоялись президентские выборы. Как утверждают американские СМИ, по их результатам уже в январе 2021 новым президентом станет кандидат-демократ Джозеф Байден.
- Впрочем, с этим категорически не согласен действующий глава государства Дональд Трамп, который, похоже, проиграл выборы. Он утверждает, будто у него украли 3 миллиона голосов и обещает судиться из-за результатов выборов.
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