На востоке Украины уже 6-й год продолжается война с Россией. Однако простого пути к миру нет.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было?" выразил представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский. Он рассказал о том, когда может закончиться война и будут деоккупированы наши земли.

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По его словам, мир в Украине таки наступит. Но, к сожалению, это не будет быстро. И все заявления о "мире любой ценой" и "мире уже в следующем году" – популистские, считает Казанский. Он объяснил это тем, что этого никто не может стопроцентно гарантировать.

Единственный быстрый путь к миру – это капитуляция, чтобы мы просто сдались и приняли все условия России. Это не подходит. А другой вариант – это сопротивляться,

– считает Казанский.

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Он считает, что в этой ситуации мы будем находиться, пока кто-то не уступит. То есть, или Украина примет условия и легализует оккупационные так называемые администрации, или же для следующей власти России это просто не будет иметь смысла.

"У них не будет обязательств, потому что они это не начинали, никому ничего не должны. И эта история для них не будет нести ничего, кроме потерь – имиджевых и финансовых", – подытожил Казанский.

Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала