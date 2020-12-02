Венгерская культурная ассоциация Закарпатья отреагировала на скандал с исполнением гимна иностранного государства депутатами Сюртовской ОТГ во время заседания на Закарпатье. Там отметили, что такая "процедура не запрещена".

Более того – гимн Венгрии на торжественных мероприятиях выполняли и раньше. Правда, на это внимания тогда почему-то не обращали. Об этом рассказала секретарь организации Дарчи Каролина в комментарии Pavlovsky News.

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Венгерский гимн – молитва к Богу, а мы – христианская партия,

– заявила она и также добавила, что общественная организация и созданная на ее основе партия действует в соответствии с украинским законодательством.

В организации также возмущены обысками СБУ, поскольку никаких разъяснений им якобы не дали. При этом события произошли накануне сессии областного совета, где партия ведет переговоры о создании коалиции.

Что известно о скандале с выполнением венгерского гимна на Закарпатье

30 ноября в одной из общин о Закарпатье в фейсбуке появилось видео, автор которого утверждает, что на нем депутаты Сюртовской ОТГ вместе с главой общины после присяги пели венгерский гимн . Также в сообществе заявили о бездеятельности правоохранителей на этот счет.

Как пояснил председатель ОТГ, к такому шагу прибегли, поскольку большинство депутатов и населения этого села – представители венгерского нацменьшинства. По этой же причине заседание проводят на двух языках, но все решения во время сессии принимают на украинском. Он добавил, что также во время принятия присяги пели и гимн Украины.

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