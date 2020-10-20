Московская компания "Титановые инвестиции", филиалом которой является бывший химзавод "Крымский титан", готовит план вывода предприятия из кризиса. Он предусматривает увольнение части рабочих.

План рассчитан на 3 – 7 лет и предусматривает частичное сокращение персонала, сообщает Интерфакс.

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Что предусматривает план

реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов;

поэтапное частичное увольнение административного и вспомогательного персонала;

рост зарплаты работников;

повышение квалификации сотрудников;

дальнейшую модернизацию производства с акцентом на экологическую составляющую.

Гендиректор компании "Титановые инвестиции" Алексей Обидин отметил, что окончательные решения еще не приняли. Сейчас обсуждают возможность привести штатное расписание в соответствие с реальными потребностями производства.

Причины убыточности

В компании также отмечают, что на заводе все еще действует советская производственная и организационная структура. Взаимозависимость населения моногорода Армянск и крупнейшего химического предприятия заставляли сохранять штатную численность и поддерживать функционирование убыточных направлений.

В результате завод имеет миллиардные долги перед поставщиками и другими кредиторами. А это ставит его существование под угрозу.