Бывший завод Фирташа в оккупированном Крыму уволит часть рабочих: причина
Московская компания "Титановые инвестиции", филиалом которой является бывший химзавод "Крымский титан", готовит план вывода предприятия из кризиса. Он предусматривает увольнение части рабочих.
План рассчитан на 3 – 7 лет и предусматривает частичное сокращение персонала, сообщает Интерфакс.
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Что предусматривает план
- реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов;
- поэтапное частичное увольнение административного и вспомогательного персонала;
- рост зарплаты работников;
- повышение квалификации сотрудников;
- дальнейшую модернизацию производства с акцентом на экологическую составляющую.
Гендиректор компании "Титановые инвестиции" Алексей Обидин отметил, что окончательные решения еще не приняли. Сейчас обсуждают возможность привести штатное расписание в соответствие с реальными потребностями производства.
Причины убыточности
В компании также отмечают, что на заводе все еще действует советская производственная и организационная структура. Взаимозависимость населения моногорода Армянск и крупнейшего химического предприятия заставляли сохранять штатную численность и поддерживать функционирование убыточных направлений.
В результате завод имеет миллиардные долги перед поставщиками и другими кредиторами. А это ставит его существование под угрозу.
Что известно о "Титановых инвестициях"?
Принадлежат кипрской Letan Investments Limited, которая также является основателем Group DF International GmbH – австрийской холдинговой компании бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Group DF в октябре 2018 года заявила, что остается владельцем "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность".
В отношении"Титановых инвестиций" в феврале 2018 года по заявлению российского банка ВТБ ввели процедуру наблюдения. Арбитражный суд Москвы в феврале 2020 года удовлетворил ходатайство ВТБ.