Бывшим узникам Кремля, а также украинцам, которые до сих пор находятся в плену, выплатили 2,3 миллиона гривен. Таким образом каждый получил по 100 тысяч гривен.

Сколько политзаключенных получили деньги

Помощь выплатили 3 освобожденным заключенным Кремля, а также 20 семьям заключенных украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Мининтеграции.

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Кроме этого, вскоре после открытия банковского счета деньги должна получить еще 1 семья, член семьи которой находится за решеткой в ​​России.

Что известно о материальной помощи заключенным Кремля