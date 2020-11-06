Бывшим заключенным Кремля выплатили более 2 миллионов гривен
Бывшим узникам Кремля, а также украинцам, которые до сих пор находятся в плену, выплатили 2,3 миллиона гривен. Таким образом каждый получил по 100 тысяч гривен.
Сколько политзаключенных получили деньги
Помощь выплатили 3 освобожденным заключенным Кремля, а также 20 семьям заключенных украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Мининтеграции.
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Кроме этого, вскоре после открытия банковского счета деньги должна получить еще 1 семья, член семьи которой находится за решеткой в России.
Что известно о материальной помощи заключенным Кремля
- Сразу после большого обмена пленными, который состоялся в декабре 2019 года, в правительстве обещали, что предоставят им помощь. Обещанные 100 тысяч гривен парням начали выплачивать в марте.
- Кроме этого 1 сентября Межведомственная комиссия уже выделила по 100 тысяч гривен семьям еще 10 заключенных Кремля. Такую же сумму получили 18 освобожденных из плена украинцев.
- Заметим, на следующем заседании будет рассмотрено еще почти 50 заявлений о помощи.
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