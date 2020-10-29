Субкомпактный кроссовер Cadillac XT4 научился распознавать лицо своего владельца. Правда, модель доступна только на китайском рынке, где в пределах обновления она получила несколько новых функций, в том числе и систему распознавания лиц.

Производитель назвал соответствующую электронику самой современной системой доступа к автомобилю и отметил, что она корректно работает в любую погоду и время. Об этом говорится в программе "Авто 24" на 24 канале.

Читайте также Элитные подержанные авто, которые труднее всего продать: впечатляющий антирейтинг

Face ID использует двойную инфракрасную камеру с подсветкой, которая вмонтирована в центральную стойку кузова. Поэтому, когда владелец приближается к авто, машина сначала узнает его по сигналу мобильного благодаря Bluetooth и сканирует лицо, после чего открывает дверь и позволяет завести авто без ключа.



Cadillac XT4 / Фото infocar.ua

Для безопасности есть дублирующие системы – сканирование отпечатка пальца и пароль. Новая опция стоит примерно полторы тысячи американских долларов и поддерживает восемь профилей водителей.

Обзор Cadillac XT4: смотрите видео

Также в выпуске:

Марка Lamborghini, которая когда-то была малоприбыльной, превратилась в успешного автопроизводителя. Lamborghini отпраздновала выпуск 10-тысячного суперкара Aventador.