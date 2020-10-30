О реформах, которые отменяет Конституционный суд Украины – в программе "69 " с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой рассказал председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Кроме этого, в эфире 24 канала он прокомментировал скандальное решение Конституционного Суда Украины, угрозу для сотрудничества с Западом из-за давления ОПЗЖ и перезагрузки КСУ.

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О скандальном решении КСУ

Из-за решения Конституционного суда более 200 дел, которые расследовались, закроют, отметил Шабунин. По его словам, у некоторых из них уже были подозрения, а некоторые – в суде.

"Например, ложь в декларации Труханова, расследовали многие дела. Однако теперь они "мертвы". И если даже все мы победим и решение КСУ отменят, а возможность есть, то те уголовные дела уже потеряны", – сказал глава правления ГПК.

Он добавил, что как раз уголовное законодательство, даже в теории, обратно работать не может. Поэтому те, кто говорил неправду и кого поймали, уже прощены и это самая большая потеря, сказал Виталий Шабунин.

Угроза для сотрудничества с Западом

Председатель правления "Центра противодействия коррупции" отметил, что ОПЗЖ сносит реформы не только ради антикоррупции как таковой. Ведь реформы, которые сейчас КСУ "снес" и собирается "снести" – это формальные основания сотрудничества Украины с Западом, сказал он.

Все это формальные требования, благодаря которым мы получили военную, финансовую и политическую поддержку Европейского Союза, Всемирного банка, МВФ и США,

– подчеркнул Шабунин.

По его словам, когда КСУ отменяет соответствующие реформы на формальных основаниях, Запад вынужден прекратить сотрудничество с Украиной. Поэтому ключевая цель ОПЗЖ – оставить нас без помощи Западу и оставить один на один с Россией, сообщил Виталий Шабунин.

О перезагрузке Конституционного суда

Глава правления ГПК отметил, что в Украине должна состояться перезагрузка старого Конституционного суда. Однако, кроме этого, должен быть проведен прозрачный и честный конкурс, по результатам которого выберут новых достойных судей.

Зеленскомго можно поблагодарить за то, что он начал первую часть – перезагрузку КСУ. Но это еще не конечный результат,

– сказал глава Виталий Шабунин.

Он считает, что общество должно поддержать президента Украины. В частности, чтобы Верховная Рада проголосовала закон о перезагрузке КСУ.