Украинские сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо. Преимущественно их стоимость увеличилась на 50 копеек – 1 гривну.

Какая сейчас стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС предлагаем ознакомиться далее. Свежий мониторинг провели в Enkorr.

Но В Украине за год ощутимо подешевели почти все виды топлива

WOG

Дизельное топливо на этих АЗС подорожало на 50 копеек за литр. Его стоимость составила 25,99 гривны за литр.

Бензин остался на неизменном уровне.

"Параллель"

Стоимость бензина A-92 в сети выросла на 50 копеек – до 25,58 гривны за литр.

Цена бензина А-95 тоже выросла на 50 копеек и теперь составляет 26 гривен 58 копеек за литр.

Стоимость дизтоплива не изменилась.

БРСМ-Нафта

Здесь на бензин подняли цену на 30 копеек, а дизтоплива – на 9.

А-92 стоит 21,29 гривны за литр.

А-95 стоит 22,29 гривны за литр.

Дизтопливо стоит 20,05 гривны за литр.

KLO

На этих АЗС бензин и дизельное топливо подорожали на 20 копеек.

Стоимость А-92 составляет 23,19 гривны за литр.

Цена А-95 составляет 24,19 гривны за литр.

Литр дизтоплива стоит 22,69 гривны.

UPG

На АЗС UPG бензин добавил 60 копеек в цене, а дизтопливо – 20.

Цена А-92 составляет 23,10 гривен за литр.

Стоимость А-95 – 24,10 гривен за литр.

Дизтопливо стоит 21,80 гривен за литр.

Укрнафта

Цены поднялись на все на гривну.

А-92 стоит 22 гривны за литр.

За А-95 нужно заплатить 23 грн.

Дизтопливо в цене 23 гривны за литр.

Такие сети как AMIC, "Автотранс", "Нефтек", "Укргаздобыча", Green Wave, Mango и Motto повысили цену горючего в пределах 10-90 копеек за литр.

Цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС по состоянию на 27 октября / Таблица Enkorr

Что известно о подорожании топлива:

К повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в экономсегменте, перешли 16 октября.

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