В Украине выросли цены на топливо: какова его стоимость на АЗС
Украинские сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо. Преимущественно их стоимость увеличилась на 50 копеек – 1 гривну.
Какая сейчас стоимость бензина и дизельного топлива на различных украинских АЗС предлагаем ознакомиться далее. Свежий мониторинг провели в Enkorr.
Но В Украине за год ощутимо подешевели почти все виды топлива
WOG
- Дизельное топливо на этих АЗС подорожало на 50 копеек за литр. Его стоимость составила 25,99 гривны за литр.
- Бензин остался на неизменном уровне.
"Параллель"
- Стоимость бензина A-92 в сети выросла на 50 копеек – до 25,58 гривны за литр.
- Цена бензина А-95 тоже выросла на 50 копеек и теперь составляет 26 гривен 58 копеек за литр.
- Стоимость дизтоплива не изменилась.
БРСМ-Нафта
Здесь на бензин подняли цену на 30 копеек, а дизтоплива – на 9.
- А-92 стоит 21,29 гривны за литр.
- А-95 стоит 22,29 гривны за литр.
- Дизтопливо стоит 20,05 гривны за литр.
KLO
На этих АЗС бензин и дизельное топливо подорожали на 20 копеек.
- Стоимость А-92 составляет 23,19 гривны за литр.
- Цена А-95 составляет 24,19 гривны за литр.
- Литр дизтоплива стоит 22,69 гривны.
UPG
На АЗС UPG бензин добавил 60 копеек в цене, а дизтопливо – 20.
- Цена А-92 составляет 23,10 гривен за литр.
- Стоимость А-95 – 24,10 гривен за литр.
- Дизтопливо стоит 21,80 гривен за литр.
Укрнафта
Цены поднялись на все на гривну.
- А-92 стоит 22 гривны за литр.
- За А-95 нужно заплатить 23 грн.
- Дизтопливо в цене 23 гривны за литр.
Такие сети как AMIC, "Автотранс", "Нефтек", "Укргаздобыча", Green Wave, Mango и Motto повысили цену горючего в пределах 10-90 копеек за литр.
Цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС по состоянию на 27 октября / Таблица Enkorr
Что известно о подорожании топлива:
- К повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в экономсегменте, перешли 16 октября.
Между тем Спрос на нефть восстановится после появления вакцины от COVID-19: что прогнозируют аналитики
- 19 октября, после полугодовой ценовой паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 гривну за литр.
- Очередное повышение в сети и на 1 гривну состоялось 26 октября.