В октябре 2020 года почти на четверть выросла оптовая цена на газ для производителей теплоэнергии, которым поставляется газ в рамках ПСО. Теперь один кубометр газа стоит 5,37 гривны без учета НДС и расходов на транспортировку.

Цена на газ для производителей тепла в октябре ощутимо выросла. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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За период, который используют для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса.

Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%,

– говорится в сообщении.

Теперь она составляет 5,37 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку.

В компании добавили, что до 1 мая 2021 года, компания поставляет природный газ для производителей тепла, которые попадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Обратите внимание! "Нафтогаз" сохранил цены на газ на октябрь на текущем уровне – 4,7 гривни за кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 гривны – в рамках тарифа "Летний".