В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.

До этого "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. А вот в октябре – цена газа не изменилась. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Нафтогаза".

Ранее Цена на газ для производителей тепла в октябре выросла на четверть

В ноябре в рамках месячного контракта цена на газ возрастает до 6,33 гривен за кубометр, в рамках годового контракта составит 6,45 гривны за кубометр. Если вы подключили тариф "Годовой" в предыдущие месяцы, то вы продолжаете платить за газ по цене того периода. Например, до 31 октября включительно можно перейти на летний контракт по цене 5,24 грн за кубометр.

Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо,

– объясняют в "Нафтогазе".

Почему растут цены на газ? Из-за повышения стоимости газа на европейских газовых хабах, которое происходит из-за отопительного сезона. Однако в этом году увеличение цен является умеренным из-за запасов газа в украинских подземных хранилищах.

Как менялась цена на газ с начала года

В феврале украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр, что на 15% дороже, чем в январе.

В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, а в мае – еще на 21%.

В июне стоимость снизилась еще на 6%.

Впрочем, уже в июле цена выросла на 7%, в августе еще на 9% – до 3,24 гривны за кубометр.

В сентябре кубометр газа стоил 4,7 гривны без учета стоимости доставки. По сравнению с августом это сразу на 46% больше.

без учета стоимости доставки. По сравнению с августом это сразу на 46% больше. В октябре цена на газ для населения не изменилась, а осталась на уровне 4,70 гривен.

Обратите внимание! С 1 августа цены на газ для населения регулирует рынок. То есть действует принцип импортного паритета. Украина покупает газ на немецком или нидерландском хабе. К этой цене добавляют стоимость транспортных услуг.