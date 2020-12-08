Украина в 2020 году получила от Соединенных Штатов военное оборудование стоимостью более 500 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю.

О цене военного оборудования, полученного Украиной, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет "Голос Америки".

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В 2020 году украинская сторона получила от США военное оборудование на 510 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

К слову, этот показатель является самым высоким за всю историю сотрудничества стран.

Сколько стоило военное оборудование, которое Украина получала ранее

в 2019 году поступило американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов;

в 2018 году – 250,7 миллиона долларов;

а в 2017 году – на 207,7 миллиона долларов.

Обратите внимание! В 2020 году сумма поставок Литве составила более 136,5 миллионов долларов, Латвии – примерно 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов.