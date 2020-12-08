Рекордная сумма: сколько стоит военное оборудование, которое США предоставило Украине в 2020
Украина в 2020 году получила от Соединенных Штатов военное оборудование стоимостью более 500 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю.
О цене военного оборудования, полученного Украиной, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет "Голос Америки".
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В 2020 году украинская сторона получила от США военное оборудование на 510 миллионов долларов,
– говорится в сообщении.
К слову, этот показатель является самым высоким за всю историю сотрудничества стран.
Сколько стоило военное оборудование, которое Украина получала ранее
- в 2019 году поступило американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов;
- в 2018 году – 250,7 миллиона долларов;
- а в 2017 году – на 207,7 миллиона долларов.
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