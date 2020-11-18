На страны Центральной Америки обрушился ураган Йота. Жертвами стихии уже стали по меньшей мере 8 человек.

К побережью Никарагуа Йота достиг с порывами ветра скоростью 249 километров в час, пишет CNN.

Читайте также Индонезию накрыли наводнения, повлекшие оползни: есть погибшие – фото, видео

Ураган принес с собой наводнения и оползни в регионе. Стихия унесла жизни 4 взрослых и 2 несовершеннолетних.

17 ноября правительство Гондураса закрыло мосты и шоссе по всей стране. В то же время по всей стране открыли более 600 временных приютов для примерно 13 тысяч человек.

В общем правительства обеих стран эвакуировали 100 тысяч человек.

Пострадал и колумбийский остров Провиденсия. Там как минимум два человека погибли, а один человек пропал без вести. Еще 120 местных жителей эвакуировали с острова, среди них 6 – серьезно ранены.

Обратите внимание! Йота является рекордным, 30-м ураганом, сформировавшимся в Атлантическом океане в 2020 году. Ранее тропический шторм Эта унес жизни четырех человек в США, еще нескольких ищут спасатели.

Последствия урагана Йота: Фото из твиттера The Weather Network, KeviShader, Church News

В странах Центральной Америки бушует ураган Йота: смотрите видео

Hurricane Iota whipped up huge waves on the Colombian island of San Andrés, off the coast of Nicaragua, as the powerful storm neared landfall in Central America. https://t.co/gIKlJgZk6B pic.twitter.com/dnILa0U43R — ABC News (@ABC) November 17, 2020