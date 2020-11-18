В Центральной Америке бушует ураган Йота: есть погибшие – фото, видео стихии
На страны Центральной Америки обрушился ураган Йота. Жертвами стихии уже стали по меньшей мере 8 человек.
К побережью Никарагуа Йота достиг с порывами ветра скоростью 249 километров в час, пишет CNN.
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Ураган принес с собой наводнения и оползни в регионе. Стихия унесла жизни 4 взрослых и 2 несовершеннолетних.
17 ноября правительство Гондураса закрыло мосты и шоссе по всей стране. В то же время по всей стране открыли более 600 временных приютов для примерно 13 тысяч человек.
В общем правительства обеих стран эвакуировали 100 тысяч человек.
Пострадал и колумбийский остров Провиденсия. Там как минимум два человека погибли, а один человек пропал без вести. Еще 120 местных жителей эвакуировали с острова, среди них 6 – серьезно ранены.
Последствия урагана Йота: Фото из твиттера The Weather Network, KeviShader, Church News
В странах Центральной Америки бушует ураган Йота: смотрите видео
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