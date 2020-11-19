Ужасная авария с участием маленького ребенка произошла 19 ноября на Майдане Героев. Мусоровоз "ЗИЛ" выехал за пределы дороги и сбил мальчика, который кормил птиц.

Видео аварии записали камеры движения проекта dnepro.net. На записи видно, как грузовик выехал на пешеходную зону, где находился мальчик вместе с мамой.

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Женщину машина не задела, а вот ребенка сбила.

Что известно об ужасном ДТП в Каменском

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водителю мусоровоза стало плохо. Он потерял управление машиной, из-за чего "ЗИЛ" протаранил забор, снес лавочку и въехал в ребенка.

Медики говорят, что скорее всего, у работника коммунального предприятия случился инсульт.

На месте ДТП работали следователи полиции, которые будут расследовать открытое по факту аварии с пострадавшими уголовное дело.

Состояние пострадавших

По данным издания "Информатор", пострадавшего мальчика отвезли в областную детскую больницу в Днепре с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мозга и головы. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Водитель "ЗИЛа" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также закрытую травму грудной клетки. Он находится в реанимации.

Смотрите видео ДТП на площади в Каменском: