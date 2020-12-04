В Черновцах 4 декабря прямо на Центральной площади машина полиции сбила женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте и водитель не успел затормозить.

Пострадавшую уже увезли в больницу. Пока неизвестно о ее состоянии. Об инциденте сообщает сайт molbuk.ua.

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Очевидцы ДТП утверждают, что полицейская машина двигалась не быстро, копы не нарушали правила.

ДТП произошло прямо в центре города / Фото molbuk.ua

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