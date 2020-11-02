Возле синагоги в центре Вены 2 ноября неизвестный открыл стрельбу. Австрийские СМИ сообщают о 7 погибших. По меньшей мере 4 человека получили ранения.

Что известно о жертвах

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщил австрийское издание Kurier

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Австрийские СМИ пишут о новых нападениях в Вене.

Детали нападения возле синагоги

Трагедия произошла вблизи площади Шведенплац. На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители попросили жителей Вены временно воздержаться от прогулок по центру города.

Сейчас полиция не исключает версию теракта. Телеграм-канал Mash сообщил, что вечером 2 ноября в Вене атаковали сразу несколько локаций. Среди них – рестораны и еврейский центр.

Один из лидеров еврейской общины в Вене Оскар Дойч сообщил, что в момент нападения синагога была закрыта, поэтому нельзя утверждать, что именно она была целью стрелка.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

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