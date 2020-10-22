Бойцы Нацгвардии и патрульные полицейские принимали участие в задержании 47-летнего жителя Запорожья, который открыл стрельбу в центре города. Злоумышленник оказал сопротивление и пытался открыть огонь по правоохранителям.

О событии, которое произошло возле Дворца культуры "Днепроспецсталь" на бульваре Шевченко, сообщили в полиции Запорожья. Хотя место, где произошло преступление, и является центром города, оно всегда характеризовалось повышенной преступностью.

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Чрезвычайное происшествие началось с конфликта между девушкой и мужчиной. Во время разборок раздался выстрел.

Задержали с помощью прохожего

Рядом с местом преступления были патрульные Нацгвардии, которые сразу побежали задерживать нарушителя. Впрочем, он направил на них револьвер и угрожал открыть огонь на поражение. Помог правоохранителям случайный прохожий, который выбил пистолет из рук хулигана. Затем на место прибыли патрульные и следователи.



Мужчину могут посадить / Фото пресс-службы полиции Запорожья

Девушке ничего не угрожает

Поскольку злоумышленник использовал оружие под патрон Флобера, существенных травм пострадавшая получить не могла. Девушку с ранением ноги отвезли в больницу, где оказали помощь и отпустили домой.

Задержанный стрелял из револьвера под патрон Флобера / Фото пресс-службы полиции Запорожья

Как накажут задержанного

По факту использования оружия мужчине инкриминируют хулиганство. А поскольку он еще и сопротивлялся правоохранителям, к обвинению могут добавить еще несколько статей. Совершение таких преступлений предусматривает до 5 лет тюрьмы, до 6 месяцев ареста или от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа.