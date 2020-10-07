Председатель правления "Нафтогаза" убежден, что цены на голубое топливо в Украине снизятся. По словам Андрея Коболева, произойдет это зимой 2020 года.

Такие выводы сделали работники "Нафтогаза", которые анализируют статистику и составляют прогнозы. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев во время Ukrainian Energy Day, передает 24 канал.

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Коболев пояснил, что цена на газ может снизиться, ведь в газохранилищах находится рекордный объем газа – 28 миллиардов кубометров. Он добавил, что "необычность рекорда" в том, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

Если весь этот объем направится к украинским, а также европейским потребителям, то велика вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках,

– сказал Коболев.

В то же время он отметил, что компании закачали такое количество газа, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, а также чтобы заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами. Однако, по словам Коболева, снижение цен на газ окажет негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

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