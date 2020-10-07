Цены на газ в Украине снизятся: прогноз главы "Нафтогаза"
Председатель правления "Нафтогаза" убежден, что цены на голубое топливо в Украине снизятся. По словам Андрея Коболева, произойдет это зимой 2020 года.
Такие выводы сделали работники "Нафтогаза", которые анализируют статистику и составляют прогнозы. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев во время Ukrainian Energy Day, передает 24 канал.
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Коболев пояснил, что цена на газ может снизиться, ведь в газохранилищах находится рекордный объем газа – 28 миллиардов кубометров. Он добавил, что "необычность рекорда" в том, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.
Если весь этот объем направится к украинским, а также европейским потребителям, то велика вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках,
– сказал Коболев.
В то же время он отметил, что компании закачали такое количество газа, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, а также чтобы заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами. Однако, по словам Коболева, снижение цен на газ окажет негативное влияние на украинские газодобывающие компании.
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Как менялась цена на газ в течение 2020 года
- В феврале украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр, что на 15% дороже, чем в январе.
- В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, в мае – еще на 21%.
- В июне стоимость снизилась еще на 6%.
- А в июле цена выросла на 7%, в августе еще на 9% – до 3,24 гривны за кубометр.
- В сентябре кубометр газа стоил 4,7 гривны без учета стоимости доставки. По сравнению с августом это сразу на 46% больше.
- Цены на газ в октябре повысились, и у большинства поставщиков они попадают в диапазон 6,5 – 6,8 гривны за кубический метр (это уже с учетом НДС). Но можно найти и более дешевый газ – за 4,12 гривны.