С началом отопительного сезона возрастет спрос на газ. А вместе с ним и цены на голубое топливо.

По распоряжению правительства, рассчитывают цену газа для производителей тепла в соответствии с европейскими хабами. Поэтому из-за этого и пришлось пересмотреть цену. Об этом сообщили на официальной странице Нафтогаза.

Важно Цена на газ для производителей тепла в октябре выросла на четверть

"Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах", – говорится в сообщении.

Для украинских производителей тепла цена в октябре увеличится. Все потому, что в Европе цена на газ почти за месяц поднялась на 26%.

Когда подорожает газ

Кроме того, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре 2020 года выросла на 24%, по сравнению с предыдущим месяцем (4318,99 гривен за тысячу кубометров в сентябре – 24 канал).

Дальнейшие прогнозы указывают, что в ноябре-декабре 2020 стоит в дальнейшем ожидать, что газ подорожает. Но запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удерживают цены от стремительного роста.

Обратите внимание! "Нафтогаз" сохранил цены на газ на октябрь на текущем уровне – 4,7 гривны за кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 гривны – в пределах тарифа "Годовой".