Цены на газ вырастут: Нафтогаз ответил на сколько
С началом отопительного сезона возрастет спрос на газ. А вместе с ним и цены на голубое топливо.
По распоряжению правительства, рассчитывают цену газа для производителей тепла в соответствии с европейскими хабами. Поэтому из-за этого и пришлось пересмотреть цену. Об этом сообщили на официальной странице Нафтогаза.
Важно Цена на газ для производителей тепла в октябре выросла на четверть
"Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах", – говорится в сообщении.
Для украинских производителей тепла цена в октябре увеличится. Все потому, что в Европе цена на газ почти за месяц поднялась на 26%.
Когда подорожает газ
Кроме того, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре 2020 года выросла на 24%, по сравнению с предыдущим месяцем (4318,99 гривен за тысячу кубометров в сентябре – 24 канал).
Дальнейшие прогнозы указывают, что в ноябре-декабре 2020 стоит в дальнейшем ожидать, что газ подорожает. Но запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удерживают цены от стремительного роста.