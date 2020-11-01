С 1 ноября в Украине вырастут цены на газ и тепло, зато подешевеют билеты на Интерсити +. В этом месяце украинцы проголосуют во втором туре местных выборов-2020, а депутаты рассмотрят бюджет-2021 и ряд важных законопроектов.

Подробнее об изменениях – в материале сайта 24 канала.

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Обновляются карантинные зоны

В Украине обновляются карантинные зоны. Да, со 2 ноября в красной зоне будут Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. Зонирование меняется в конце каждой недели.

Подробнее об обновлении читайте в статье 24 канала "В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список".

Вырастут цены на газ и тепло

В ноябре тарифы на газ в Украине по тарифу "Месячный" возрастут до 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). А для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения), сообщил НАК "Нафтогаз Украины".

Такие изменения в ценах на газ вызваны сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо, пояснили в "Нафтогазе".

Подробнее читайте в материале "Тарифы на газ в ноябре 2020: какая цена у разных поставщиков".

Кроме этого, уже в ноябре украинцам придется платить за коммунальные услуги значительно больше. К тому же придут платежки за отопление во второй половине октября. Оплата за тепло также может вырасти с учетом подорожания газа, цена на который составляет до 80% стоимости тепла.



Цены на газ существенно возрастут / Фото архив 24 канала

Новые мэры городов и второй тур выборов

6 ноября – предельный срок установления результатов местных выборов 2020, которые состоялись 25 октября. В тех местах, где ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, состоится второй тур. Предварительная дата его проведения – 15 ноября.

Однако предполагают, что второй тур может состояться в разных городах в разные даты: 8, 15 или 22 ноября. Если в отдельных общинах в судах будут оспаривать результаты выборов, голосование могут провести и в декабре.

Подробнее о местных выборах 2020 читайте в материале 24 канала.

Рада рассмотрит бюджет и "карантинные наказания"

3 ноября – после карантина в сессионный зал возвращаются народные депутаты. Работать над рядом запланированных законопроектов – в частности, важнейшими – о бюджете Украины на 2021 год, об административных нарушениях и поправках в антикоррупционное законодательство.

Но планы могут измениться из-за внеочередных подач. Да, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к депутатам с просьбой уже на ближайшей пленарной неделе проголосовать за правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

В документе указаны конкретные суммы штрафов – например, не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях – от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Также отмечается, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотреб службы и местного самоуправления.

Кроме того, Верховная Рада в экстренном порядке может взяться за "Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Речь идет о законопроекте, который подал Владимир Зеленский после того, как Конституционный суд "признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства". Президент предлагает прекратить полномочия всех действующих судей КС и реформировать сам суд.

В партии "Слуга народа" сообщили, что рассмотрят предложение Зеленского уже 2 ноября на заседании фракции. Также "СН" заявляет, что положительное голосование за поданный законопроект – единственный возможный выход из конституционного кризиса.

Откроются КПП на Донбассе

10 ноября на Донбассе запланировано открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда "Золотой" и "Счастье".

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске отметили, что возле "Золотого" ремонт дороги после трех обстрелов за последний год заканчивается. Инфраструктура обоих пунктов готова и может принимать грузовые автомобили.

Открытие КПП также облегчит для пенсионеров ОРДЛО возможность получать пенсии во время карантина.

Билеты на Интерсити + будут дешевле



Билеты на 1-й класс подешевеют / Фото сайт Укрзализныци

Укрзализныця с 1 ноября снижает тарифы на билеты 1-го класса Интерсити + еще на 15%.

Стоит добавить, что в августе компания начала программу лояльности для тех, кто путешествует на Интерсити +. Тогда стоимость билетов 1-го класса была дешевле на 40% для тех, кто покупает билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, и на 10% – за 24-15 суток.

Некоторые отделения Укрпочты будут работать без выходных

С 1 ноября 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. Это нужно для того, чтобы расширить возможности для обслуживания клиентов и уменьшить очереди в отделениях.

Новые стандарты дорожного движения

Укравтодор впервые в Украине разработал стандарт на мероприятия и средства для успокоения дорожного движения. Это нужно не только для уменьшения скорости, а главным образом – для равномерности транспортных потоков. Особое внимание уделили участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Да, с 1 ноября, кроме "лежачих полицейских", водителей будут притормаживать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Ограничение скорости на улицах Киева

С 1 ноября на семи улицах Киева, где было разрешено двигаться со скоростью до 80 км/ч, внедряют ее ограничения до 50 км/ч. Нововведение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Речь идет о следующих участках:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Изменения в оформлении электронной визы

С 1 ноября меняются некоторые правила оформления электронных виз для въезда в Украину. Ранее э-Виза на 30 дней для туризма, бизнеса и личных поездок оформлялась как разовая, теперь – как разовая и двукратная.

В ноябре МИД должен увеличить список языков, на которые переводят визовую анкету. К английскому, арабскому и испанскому добавляют китайский и хинди.

Также будут сокращены сроки рассмотрения визового ходатайства с 9 дней до 1 дня в срочном порядке и 3 рабочих дней в обычном.

Изменят и расценки. До 1 ноября оформление электронной визы стоит 85 долларов (консульский сбор), с 1 ноября сбор за разовую визу составит 20 долларов, за двукратную – 30 долларов, а за срочное оформление придется заплатить в два раза больший консульский сбор.

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Э-Визы для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса



Украина упрощает въезд для иностранцев / Фото архив 24 канала

С 1 ноября МИД начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (э-Виза) по новой процедуре.

Для оформления электронной визы нужно:

зарегистрироваться на вэб-платформе МИД;

заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

получить готовую э-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Египет отменяет визовый сбор для туристов

С 1 ноября по 30 апреля все туристы, которые будут прибывать в губернаторств Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, освобождаются от уплаты визового сбора.

Все еще остается обязательным требование наличия отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет. Также есть возможность сдать такой тест по прибытию в ряд курортных городов.

Новый сервис для налогоплательщиков

С ноября Государственная налоговая служба Украины запускает новый электронный сервис – "infoTAX".

На первом этапе его работы плательщики смогут с помощью мессенджеров Telegram и Viber получать:

информацию о состоянии расчетов с бюджетом;

регистрационные и учетные данные;

сообщение о результатах обработки документов;

напоминание о необходимости представления отчетности и уплаты налогов.

На втором этапе предусмотрено предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в "два клика" и оповещения о возникновении налогового долга.

В дальнейшем сервис интегрируют с порталом "Дия".

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Квалифицированная подпись вместо электронной цифровой

После 7 ноября заканчивается переходный период некоторых норм закона об электронных доверительных услугах. С этой даты о понятии электронной цифровой подписи (ЭЦП) нужно забыть и применять квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Новый вариант электронной подписи, которым, кстати, можно будет пользоваться при подписании налоговой отчетности, как утверждают разработчики, "более совершенный и более защищенный".

Переработка полиэтиленовых пакетов

В Киеве с 1 ноября более 100 пунктов приема вторсырья начнут принимать на переработку полиэтиленовые пакеты. Найти пункты можно с помощью интерактивной карты, на которой они обозначены в виде оранжевых домов.

Запрет на вылов рыбы

С 1 ноября в большинстве украинских водоемов начинается запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. В подавляющем количестве областей она продлится до начала нереста 2021 года, в некоторых – до конца зимы.

Любительский лов рыбы разрешается, но с ограничениями:

зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживной и живцовой снастями;

общее количество крючков на водоемах общего пользования, а также тех, которые закреплены за общественными объединениями, не должна превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство – не более десяти на человека.

За несоблюдение указанных норм предусмотрено взыскание штрафа до 680 гривен. Дополнительно нужно будет заплатить за каждую выловленную незаконно рыбу.

Если вы стали свидетелем нарушения, звоните на "горячую линию": 0-800-50-52-50.

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Новая электронная декларация для таможни



Таможенные правила адаптируют к законам ЕС

С 7 ноября 2020 года в Украине внедряется новая электронная форма Всеобщей декларации прибытия на таможне.

Это новая форма документа, которую компании-перевозчики должны заполнять до пересечения границы Украины. Ее внедрение продолжит адаптацию украинского таможенного законодательства к нормам и требованиям ЕС.

В то же время, появление новой формы вызывает беспокойство у бизнеса, отмечает Европейская Бизнес Ассоциация. Ведь пока отсутствуют нормативно-правовые акты, которые должны четко регулировать процессы такого нововведения для бизнеса. На сегодня еще не утверждено содержание самой декларации – проект находится на сайте Минфина и не утвержден Кабмином. Но Таможенным кодексом уже предусмотрена ответственность за нарушение – не представление такой декларации.

Поэтому украинское бизнес-сообщество просит ускорить процесс согласования формы декларации и предоставить возможность тестового периода подачи деклараций для компаний, чтобы настроить свои производственные процессы.

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Начинает работу колл-центр по поддержке онкобольных

В ноябре начнет работу колл-центр по поддержке пациентов больных и их близких от Фонда #ВАРТОЖИТИ.

Сначала запустят линию бесплатного такси для онкопациентов – в условиях распространения COVID-19, людям с уязвимым иммунитетом опасно пользоваться общественным транспортом.

После полноценного запуска колл-центра онкобольные и их близкие со всей Украины смогут позвонить на единый короткий номер и бесплатно получить один из трех видов помощи: