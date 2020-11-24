Цены на нефть не изменились, выросли лишь котировки деривативов – соответствующих страховых обязательств. Однако поведение нефтяных бирж, торгующих вторичными финансовыми инструментами, может повлиять на цены.

Речь идет о случае, если нынешняя тенденция к росту котировок сохранится еще в течение 2 недель. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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Если через 2 недели нефтяные котировки будут расти – привязанные к ним оптовые и розничные стоимости нефтепродуктов также начнут повышаться, рассказал эксперт. По его словам, для Украины это будет иметь негативные последствия, ведь все продукты, которые покупают за доллары или евро, также будут дорожать.

"Более низкие котировки в Украине гораздо полезнее, чем растущие или высоковатые, которые были несколько лет назад. Ждем пока не изменятся тренды, что можно ожидать в конце декабря – начале 2021 года, а также реакции украинских трейдеров. Пока цены на заправках никак не отреагировали на изменение котировок в мире", – отметил Рябцев.

От чего зависят соответствующие тренды

Прежде всего, по словам эксперта по энергетике, тренды зависят от информационных сообщений. Самая большая новость связана с вакциной, ее использовали спекулянты, которые работают на соответствующих рынках, подчеркнул он.

Геннадий Рябцев отметил, что спекулятивный капитал начал перетекать с фондовых и валютных рынков на сырьевые. На котировки, заметил он, влияет не соотношение спроса и предложения на товарном рынке, а информационные сообщения или искусственно созданные события, в частности все, что не касается реального сектора экономики.

К сожалению Украина искусственно привязана к так называемым мировым ценам, которые на самом деле ценами не являются. Покупая нефтепродукты мы покупаем также спекулятивную составляющую, которая в нынешних ценах определяет котировки примерно на 2 трети,

– сообщил специалист.

Поскольку США являются главным потребителем всего в мире, на своей территории они имеют почти все торговые площадки, которые определяют котировки и вещи, отметил Рябцев. По его словам, даже одинаковые по информации сообщения могут повлиять на действия спекулянтов как со стороны роста, так и снижения.

Справка. По состоянию на 24 ноября 2020 года фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,9% по сравнению с предыдущей сессией, достигнув 46,49 доллара за баррель. Нефть от WTI выросла в цене на 1,1% – до 43,51 доллара за баррель.