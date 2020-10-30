Цены на топливо стремительно выросли: как монополисты формируют рынок
Цены на бензин, дизель и газ в октябре существенно повысились. Почему украинские АЗС пересмотрели свою ценовую политику?
В материале 24 канала объясняем, почему цены на топливо внезапно выросли и как главные игроки на рынке влияют на цены.
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По данным Консалтинговой группы А-95 цены на топливо 29 октября были такими:
- А – 95 Премиум-25,66;
- А-95 – 24,20;
- А-92 – 23,14;
- Дизельное топливо – 23,50;
- Газ автомобильный – 12,64.
Однако цены на топливо существенно отличаются по областям. К примеру, на Сумщине можно купить литр А-95 за 22,92 гривны, а на Ивано-Франковщине на 2 гривны дороже – 24,93. На подконтрольных Украине территориях Луганщины и Донетчины цены еще выше.
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Почему цены выросли
Недавнее повышение цен на топливо в Украине связано с тем, что крупнейшие сети АЗС резко подняли цены, а за ними уже подтянулись меньшие сети АЗС. Первыми подняли цены сети АЗС группы "Приват" – сразу на гривну 18 октября, а через неделю – еще на гривну, сообщает enkorr. Эксперты консалтинговой группы "А-95" считают, что именно действия группы "Приват" стали толчком к общему увеличению цен, ведь они владеют почти третью рынка в Украине.
Украинские монополисты: кто они
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Авіас, ANP, Sentosa
- Владельцы: олигарх Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
- По состоянию на 2019 год в Сети было 1 022 автозаправочные станции, что делало ее крупнейшей сетью в Украине.
- горючее: украинское.
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Укрнафта
- Владельцы: Нафтогаз (контрольный пакет акций) и Игорь Коломойский.
- По состоянию на 2019 год – 536 заправок.
- горючее: украинское.
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WOG
- Владельцы: Степан Ивахив (сейчас является народным депутатом партии "За будущее"), Сергей Лагур и Роман Еремеев.
- В 2019 в сети насчитывалось 407 АЗС.
- горючее: белорусское, российское и европейское.
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ОККО, Галнафтогаз
- Владелец: Виталий Антонов, бизнесмен из Львовщины. В 2018 РФ ввела санкции против более 300 украинцев, среди которых был Антонов.
- По состоянию на 2019 год сеть насчитывала 402 автозаправочные станции.
- горючее: белорусское и европейское.
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АМІС (ранее Лукойл)
- Владельцы: австрийцы Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акций), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%). До 2014 года заправки принадлежали российским владельцам, которые продали бизнес из-за санкций и бойкота со стороны украинцев. Однако заправки и в дальнейшем связывают с Россией.
- В прошлом году количество заправок достигло 216.
- горючее: российское.
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БРСМ-Нафта
- Владелец: Андрей Биба. Напомним, что расследование Bihus-Info показало, что эта сеть заправок финансирует партию пророссийского блогера Шария. Но в компании эти данные отрицают.
- Количество заправок в прошлом году насчитывало 156.
- горючее: белорусское, российское и европейское.
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Shell
- Владельцы: Royal Dutch Shell (51%) и российские бизнесмены "Независимая нефтяная компания" (49%).
- Количество заправок по состоянию на 2019: 134.
- горючее: украинское.
Поэтому большинство рынка контролирует Игорь Коломойский. Все еще значительная доля принадлежит российскому бизнесу. Топливный рынок в Украине имеет признаки рынка олигополии.
Что такое рынок олигополии
Это рынок, на котором существуют несколько фирм, отдельные из которых контролируют значительную часть рынка и вступление на этот рынок новых фирм затруднено. Малочисленность фирм способствует их монополистическим соглашениям: по установлению цен, разделению рынков или по другим средствам ограничения конкуренции между ними.
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Как формируется цена в Украине
Поскольку Украина не является топливно независимой страной, то одним из основных факторов, формирующих цены на бензин являются цены на мировом рынке. Из-за распространения коронавируса COVID-19 спрос на нефть резко упал, а с ним и цены.
Треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 платят 0,213 евро (7 гривен). За эти деньги ремонтируют и строят дороги. Вместе с НДС эти два налога составляют около 35% от конечной стоимости бензина. Это средний показатель в мире. К примеру, в США налог составляет 20%, при этом в Германии — 64%. Теперь, когда гривна начала падать, доля налога в цене на бензин вырастет.
Курс гривны влияет на стоимость бензина, потому что Украина закупает как бензин, так и нефть, которые привязаны к иностранной валюте, а также акциз на бензин установлен в евро.
Операторы АЗС транспортируют бензин, а также ставят свою наценку, которая зависит от силы бренда, конкуренции и вмешательства государства на рынок. Операторы АЗС закупают бензин наперед, а значит изменение цены на нефть на мировом рынке влияет на украинские цены не ранее 2-4 недель.
Дорогой ли в Украине бензин
Во-первых, многие АЗС продают украинский бензин, а во-вторых, у тех АЗС, которые предлагают импортное топливо, мировые цены на нефть не являются единственным фактором, формирующим цену. Поэтому понятно, что цены на топливо в Украине не могут падать пропорционально мировым ценам на нефть.
Но реакция должна быть. Мы решили посмотреть, как цены на украинский бензин А-95 реагируют на изменения цены нефти Brent. Для этого мы посчитали в процентах, как менялась цена по сравнению с 1 марта.
Тогда цена нефти Brent была 50,5 доллара за баррель (то есть определенное падение уже произошло). А бензин А-95 на украинских АЗС стоил 26,47 гривны за литр. Видно, что после резкого падения в марте цены на бензин в Украине начали падать аж через месяц – и то не сильно.
Самые низкие цены наблюдались в июне, когда бензину удалось сбросить 17% в стоимости относительно цены 1 марта.
Цены на бензин в мире
Бензин в Украине стоит 85 центов или 24,26 гривны за литр 95-го. Это средняя цена в мире. Сравнить цены в других странах можно на интерактивной карте. Самый дешевый или точнее практически бесплатный бензин в Венесуэле. Эта страна – лидер по залежам нефти в мире. Дороже всего заправить машину обойдется в Гонконге, за литр А-95 здесь придется заплатить 2,24 доллара (почти 64 гривны).
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В октябре цены на бензин в мире были такими: