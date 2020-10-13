Все виды моторного топлива в Украине за период с сентября 2019 по сентябрь 2020 года ощутимо подешевели. Выросла лишь цена на сжиженный газ – на 0,9% до 12,14 гривны за литр.

За год цены в Украине на топливо снизились, информирует Государственная служба статистики.

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Как изменились цены на топливо за год:

в сентябре 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 22,24 гривны за литр. А это на 19,4% меньше, чем в аналогичный период 2019 года;

бензин А-95 стоит 23,36 гривны за литр, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году;

дизельное топливо – 22,60 гривны за литр, то есть на 19,1% меньше;

сжиженный газ зато подорожал на 0,9% – до 12,14 гривны за литр.

Что известно о снижении цен на топливо?

Снижение рыночных цен на топливо началось в марте 2020 года. За это время сети ОККО и WOG снизили цены на 2,5 гривны за литр, то есть на 9%, Glusco – на 3,40 гривен за литр (на 13%). Средняя цена по Украине упала почти на более 3 гривни за литр.

Обратите внимание! Потребительские цены в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 0,5%. Всего за январь – сентябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,4%.