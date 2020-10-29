Цены в Украине постоянно меняются и пандемия, которая привела к падению гривны, могла ускорить этот процесс. Какие товары и услуги стали дороже для украинцев, а что наоборот стало доступнее?

За время карантина большинство товаров и услуг подорожали для украинцев. К примеру, с начала года гречка подорожала на 30%, яблоки на 35%, а сигареты – на 13%. Однако есть и товары, цены на которые наоборот опустились, как некоторые овощи (лук, картофель) упали в цене более чем на треть, а пшено почти на 20%.

В материале 24 канала мы решили сравнить цены в сентябре с тем, которые были ровно год назад, чтобы избежать фактора сезонности. Для этого взяли статистику Госстата.

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Как изменились цены в Украине за год / инфографика 24 канала

На что выросли цены

Образование

Образование за год подорожало на 14%. Это касается всех уровней образования, но больше всего подорожание ощутили родители детей, которые водят их в садики. К слову один день дошкольного образования в сентябре в среднем обходился почти в 25 гривен по данным Госстата.

Алкоголь и табак

Алкоголь практически не вырос в цене – всего 0,5%. В сентябре цены на алкоголь были такими:

Водка – 92,55 гривен за поллитровую бутылку;

Украинское столовое вино в среднем стоило 67 гривен за 0,75 литра;

Пиво – 17,53 гривен за пол литра.

Цены на алкоголь практически не изменились / Unsplash

А вот табачные изделия подорожали аж на 20%. Сигареты с фильтром медиум класса в среднем стоят 46,85 гривны.

Связь

Операторы мобильной связи постоянно пересматривают свои тарифы, то уменьшая количество услуг, то увеличивая цену. Так, всего за год, стоимость связи в Украине выросла на 7,7%.

Здравоохранение

Несмотря на то, что медицина в Украине бесплатная, все еще есть платные услуги, а лекарства нужно покупать самостоятельно. Амбулаторные услуги подорожали на 8,9%. Несколько меньший рост в цене продемонстрировали лекарства – 6,2%.

Лекарства за время пандемии стали дороже / Unsplash​

Цены на лекарства в сентябре:

Отечественные антибиотики можно купить за 18 гривен 30 копеек, а вот импортные в среднем обойдутся в более чем 110 гривен.

Лекарства для расширения сосудов стоят 11,49 гривны от украинского производителя и более 50 гривен от зарубежного.

Обезболивающее от украинского производителя стоит в среднем 10,49 гривны, импортное – 18,79 гривны.

Рестораны и гостиницы

Рестораны и гостиницы довольно сильно пострадали из-за пандемии. Не только количество желающих сидеть в заведениях и путешествовать уменьшилось, но и в течение определенного времени такая деятельность вообще была под запретом. И все-таки, услуги в ресторанах и отелях подорожали на 4,2%.

Средняя стоимость арендной платы однокомнатки в Украине тоже немного выросла и теперь составляет 3 880 гривен.

Продукты и напитки

Если учитывать все продукты, то цены выросли всего на 1,4%, а на напитки – 1,3%. Но, если подробнее посмотреть, то видно, что цены на некоторые продукты сильно подскочили. Например, фрукты подорожали на 19%. Яблоки в среднем в сентябре стоили 22 гривны 31 копейку за килограмм. Хлеб и хлебопродукты выросли на 7,3% в цене. Сейчас батон стоит более 14 гривен.

Однако повышение цен на такие товары компенсируется удешевлением других. Если фрукты выросли в цене, то овощи наоборот – существенно подешевели, а именно на 20%. К примеру, лук можно приобрести за 5,7 гривны за килограмм, а картофель – за 9 гривен. Немного упали в цене также сахар и мясо.

Коммунальные услуги

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли на 0,6%, поэтому с учетом инфляции для украинцев ничего не изменилось.

Электроэнергию и в дальнейшем продают для населения по льготным ценам.

А вот газ, который весь год держался по низким ценам, в сентябре несколько превысил цену за аналогичный период прошлого года, однако несущественно – на 0,4%.

Существенно подорожало водоснабжение и канализация – на 22% и 19% соответственно.

Однако горячая вода и отопление упали в цене на 12,5%.

На что упали цены

Товары для дома

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья несущественно упали в цене – на 0,8%. В частности стали доступнее домашний текстиль и бытовая техника, но мебель немного подорожала.

Транспорт

В целом цены в категории транспорт упали, как сообщают в Госстате, на 1%. Но на самом деле статистика несколько искажена. Упали цены на топливо довольно существенно – на 18%. В сентябре литр А-95 стоил в среднем 23,36 гривны.

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Но проезд в транспорте наоборот подорожал. Автомобильные перевозки – на 3,5%, а железнодорожные – на 6,6%.

Одна поездка в городском транспорте в среднем украинцам обходится в пять с половиной гривен.

Одежда и обувь

Одежда и обувь – это та категория товаров, которая подешевела больше всего за последний год – на 5,2%.

Одежда в Украине дешевеет / Unsplash ​

Инфляция: что прогнозируют

Товары и услуги дорожают и это отражается в инфляции. Поэтому, приняв во внимание, прогнозы по инфляции, можно предсказать как будут дорожать или дешеветь товары и услуги в будущем.

Прогнозы на 2020

В Министерстве экономики ожидают, что инфляция по итогам этого года составит 5,9%. Ранее давали более пессимистичный прогноз.

Ранее давали более пессимистичный прогноз. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики еще в июле давали похожий прогноз – 5,8% инфляции.

НБУ дают прогноз инфляции на уровне 4,1% . И это при том, что НБУ таргетирует, то есть ставит за цель инфляцию в 5±1%.

. И это при том, что НБУ таргетирует, то есть ставит за цель инфляцию в 5±1%. МВФ неожиданно дал еще более оптимистичный прогноз – 3,2% инфляции в 2020.

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