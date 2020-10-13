Государственная служба статистики опубликовала данные, как менялись в Украине потребительские цены на товары и услуги в течение 2020 года. Так, например, яблоки и морковь с начала года подорожали почти в 1,5 раза, зато яйца подешевели примерно на 20%. Также существенно упал в цене лук – более чем на 50%.

Как изменились цены за год

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года. Поэтому стоимость продуктов во второй месяц лета сравнили с данными в начале года.

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Динамика роста цен в Украине в 2020 году

Продукты питания за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего упали в цене фрукты – на 8,9% и овощи – на 7,0%. В то же время яйца подорожали на 7,3%.

за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего упали в цене фрукты – на 8,9% и овощи – на 7,0%. В то же время яйца подорожали на 7,3%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%.

выросли на 0,6%. Одежда и обувь стоит на 7,9% больше.

Вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6%. Больше всего цена выросла именно на газ – он подорожал на 18,4%.

подорожали на 3,6%. Больше всего цена выросла именно на газ – он подорожал на 18,4%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%.

подорожали на 0,2%. Транспорт подорожал на 0,5%, цены на связь не изменились.

подорожал на 0,5%, цены на связь не изменились. А вот цены на отдых и культуру снизились на 0,6%, образование подорожало на 11,0%, рестораны и гостиницы подешевели на 0,7%.

Еще в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Инфляция в Украине в 2020 году: основное

В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле, в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

В июле 2020 года потребительские цены в Украине понизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

По итогам июня инфляция ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона. По прогнозам НБУ, инфляция к концу года может вырасти до 4,7%.

Заметим, что инфляция – это общее повышение цен на товары и услуги.

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Как менялись цены на продукты в Украине с начала 2020 года: данные Госкомстата – документ

Повлиял ли на ситуацию карантин

Экономист Олег Пендзин объясняет, что цены на продукты не имеют никакого отношения к карантину. Скачок стоимости продуктов вызван, прежде всего, изменением курса гривны к американской валюте.

Однако гривна в марте упала на 14% по отношению к доллару, а некоторые продукты выросли в цене на 50 – 120%. К тому же, цена выросла и на такие отечественные продукты как картофель, лук, которые не привязаны к курсу.