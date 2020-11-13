В Кабмине сообщили, что власть не ограничивать работу церквей и храмов в выходные дни. Мол, не может этого делать без введения правового режима чрезвычайного положения.

Свобода вероисповедания – это одно из фундаментальных прав граждан Украины. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил Олег Немчинов, министр Кабинета министров.

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Он отметил, что даже во время тяжелого локдауна богослужения таки происходили. Предметом компромисса стало количество лиц, находящихся в том или ином религиозном учреждении.

Руководители ведущих религиозных организаций взяли на себя обязательства и в дальнейшем придерживаться карантинных норм. По меньшей мере 2 конфессии рекомендовали использовать одноразовые ложки при обряде причастия,

– отметил он.

"Думаю, это на совести религиозных организаций. Если будут нарушения в отношении количества людей в одном помещении, будет реагировать Национальная полиция", – заверил министр.

О неповиновении мэров и заявлении Железняка

Также Немчинов объяснил, как правительство может реагировать на неповиновение ряда городских глав, которые отказываются вводить в городах карантин выходного дня.

"Если говорится о заведениях общественного питания и всем, что регламентируется заведениями торговли, будет реагировать Госпотребслужба. Если это массовые меры – тогда Нацполиция", – отметил он.

Справка. В Украине ввели карантин выходного дня. Ограничения будут действовать уже с 14 ноября. Развлекательным центрам, спортзалам, а также заведениям общественного питания разрешено работать только в будни.

Заметим, что ранее нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада может рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня.

Немчинов сказал, что ему трудно комментировать такие заявления, поскольку этот депутат представляет оппозицию. "Буду воспринимать эти предложения, когда Железняк станет частью большинства", – добавил он.

Комментарий Немчинова о карантине выходного дня: смотрите видео 24 канала