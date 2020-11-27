В Укрзализныце решили вернуть в поезда продажу чая и кофе уже с 1 декабря. На такой шаг в компании пошли из-за многочисленных обращений и просьб пассажиров.

Напитки будут в одноразовой посуде

Железнодорожники обещают соблюдать все противоэпидемиологические нормы. Поэтому напитки будут продавать исключительно в одноразовой посуде – гофрированных стаканах. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

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Цену на чай и кофе пообещали не поднимать. За 250 миллилитров напитка нужно заплатить 10 гривен. Такая же стоимость и пол литра воды в бутылке. Заказать и оплатить чай и кофе можно онлайн – при покупке билета.

В поездах также можно будет купить снеки

Голодными пассажиры поездов тоже не останутся. У проводников можно будет приобрести снеки, вафли, печенье. Все – в индивидуальной упаковке.

Отметим, что продажу кофе и чая в поездах прекратили весной – после начала пандемии.

Это интересно! В Укрзализныце сообщили, что работают над реализацией идеи о полноценном питании в поездах. Сейчас планируют интегрировать заказ еды в систему онлайн-продажи билетов. Однако испытывать нововведение планируют уже после карантина.