Чай и кофе возвращаются в поезда: проводники снова будут предлагать пассажирам горячие напитки
В Укрзализныце решили вернуть в поезда продажу чая и кофе уже с 1 декабря. На такой шаг в компании пошли из-за многочисленных обращений и просьб пассажиров.
Напитки будут в одноразовой посуде
Железнодорожники обещают соблюдать все противоэпидемиологические нормы. Поэтому напитки будут продавать исключительно в одноразовой посуде – гофрированных стаканах. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
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Цену на чай и кофе пообещали не поднимать. За 250 миллилитров напитка нужно заплатить 10 гривен. Такая же стоимость и пол литра воды в бутылке. Заказать и оплатить чай и кофе можно онлайн – при покупке билета.
В поездах также можно будет купить снеки
Голодными пассажиры поездов тоже не останутся. У проводников можно будет приобрести снеки, вафли, печенье. Все – в индивидуальной упаковке.
Отметим, что продажу кофе и чая в поездах прекратили весной – после начала пандемии.
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