В минском микрорайоне Новая Боровая, где живут около 15 тысяч человек уже 3 дня нет воды. Власти говорят, что работают над восстановлением водоснабжения, однако люди уверены, коммунальные службы саботируют ремонт из-за протестов в районе.

Утром 15 ноября воду отключили в большинстве домов. После жалоб жителей в район приехала аварийная служба. К вечеру вода появилась, однако уже через несколько часов она снова исчезла. Об этом сообщает TUT.BY.

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Что говорят в Минскводоканале

В Минскводоканале официально прокомментировали ситуацию только через сутки после отключения воды. В ведомстве заявили, что "принимают все необходимые меры". Также там допустили, что повреждение могло быть преднамеренным.

По данным TUT.BY, вентиль не сломали, а срезали с помощью инструментов, а затем, чтобы затруднить ремонтные работы, на его место приварили гайку.

17 ноября вода так и не появилась. В Минскводоканале сообщили, что восстановительные работы уже выполнили. После этого начинаются профилактические меры, которых требует регламент.

Почему выключили воду в Новой Боровой

Жители района считают, что власть специально оставила их без воды. Все потому, что на августовских выборах президента Белоруссии на участках в Новой Боровой Светлана Тихановском набрала около 90% голосов. Впоследствии район стал одним из центров протестных акций – жители вывешивали на домах флаги, которые снимали работники коммунальных служб.

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В день, когда исчезла вода, неизвестные привезли и установили три туалетные кабинки, раскрашенные как бело-красно-белый флаг. СМИ считают, что это является подтверждением того, что отключение водоснабжения – провокация власти.

На ситуацию с отключением воды уже отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Если кто-то делал это специально – то попытка превратить Новую Боровую в гетто была бы слишком мелкой и мстительной даже для них. Но и случайно допускать подобные аварии, это очень показательная равнодушие к своему народу,

– сказала Тихановська.

В микрорайоне Минска уже 3 день нет воды / Фото TUT.BY