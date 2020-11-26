Часть реформы СБУ относительно выборов противоречит Конституции, – ОПОРА
Часть положений реформы Службы безопасности Украины относительно выборов противоречит Конституции. В частности речь идет о несоответствии положений законопроекта о предоставлении СБУ полномочий вносить в ЦИК представление об осуществлении политической партией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности.
В проекте предусматривается, что в случае поступления такого представления СБУ, организации партий теряют право выдвигать кандидатов на местных выборах. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем заявлении.
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О чем речь
В законопроекте говорится о предоставлении СБУ полномочий вносить в ЦИК представление относительно осуществления политической партией, ее местной организацией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности против основ:
- национальной безопасности;
- мира;
- безопасности человечества;
- международного правопорядка.
Негативное влияние на соблюдение конституционного права
В случае поступления представления СБУ, организации партий теряют право выдвигать кандидатов на местных выборах.
Законопроект негативно повлияет на состояние соблюдения конституционного права граждан на объединение в политические партии для защиты своих политических и других интересов, поскольку их деятельность во время выборов может быть ограничена на основании недоказанных обвинений в суде,
– отметили в заявлении.
Активисты заверили, что для такого представления решение суда не нужно. Будет достаточно письма с обвинением без доказательств, процедуры, критериев оценки.
Также в ОПОРЕ добавили: "Допускается ситуация, когда партия (местная организация) потеряет право выдвигать кандидатов во время конкретных выборов на основании представления СБУ, но ее деятельность не будет запрещена из-за отсутствия оснований для такого запрета в судебном порядке".
Реформирование СБУ: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский в марте внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает реформу СБУ.
- Консультативная миссия ЕС заявила, что критически относится к этому законопроекту, ведь он предусматривает чрезвычайные полномочия Службы безопасности.
- ВР в мае отправила в комитет на повторное первое чтение президентский законопроект № 3196 "О внесении изменений в закон "О СБУ" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ".
- Уже в октябре нардепы подали в Раду доработанный законопроект о реформе СБУ № 3196-д.
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