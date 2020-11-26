Часть положений реформы Службы безопасности Украины относительно выборов противоречит Конституции. В частности речь идет о несоответствии положений законопроекта о предоставлении СБУ полномочий вносить в ЦИК представление об осуществлении политической партией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности.

В проекте предусматривается, что в случае поступления такого представления СБУ, организации партий теряют право выдвигать кандидатов на местных выборах. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем заявлении.

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О чем речь

В законопроекте говорится о предоставлении СБУ полномочий вносить в ЦИК представление относительно осуществления политической партией, ее местной организацией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности против основ:

национальной безопасности;

мира;

безопасности человечества;

международного правопорядка.

Негативное влияние на соблюдение конституционного права

В случае поступления представления СБУ, организации партий теряют право выдвигать кандидатов на местных выборах.

Законопроект негативно повлияет на состояние соблюдения конституционного права граждан на объединение в политические партии для защиты своих политических и других интересов, поскольку их деятельность во время выборов может быть ограничена на основании недоказанных обвинений в суде,

– отметили в заявлении.

Активисты заверили, что для такого представления решение суда не нужно. Будет достаточно письма с обвинением без доказательств, процедуры, критериев оценки.

Также в ОПОРЕ добавили: "Допускается ситуация, когда партия (местная организация) потеряет право выдвигать кандидатов во время конкретных выборов на основании представления СБУ, но ее деятельность не будет запрещена из-за отсутствия оснований для такого запрета в судебном порядке".

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