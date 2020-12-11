Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в прямом эфире назвал Украину частью России и сравнил состояние страны с "гангреной", которую нужно оперировать. Такие высказывания пропагандиста подверглись резкой критике в соцсетях.

Образы и нелепые заявления относительно Украины Толстой выражал в программе Тины Канделаки "Специальный гость" на телеканале RTVI, пишет 24 канал.

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Отвечая на вопрос ведущей, почему в России на федеральном телевидении продолжают обсуждать Украину, а не внутренние проблемы, он сказал:

Проблемы Украины мы обсуждаем потому, что Украина – это часть России. Потому что это-такие же русские люди, на которых поставили и довели до конца определенный эксперимент, который не прошел у нас. Поэтому это интересно, на мой взгляд.

Также Толстой попытался объяснить ведущей свою мысль подробнее, приводя пример с больной конечностью и необходимость медицинского вмешательства.

"Это грубо говоря... Вот представьте себе, что у тебя очень-очень болит нога, и ты приходишь к своим друзьям и начинаешь говорить, что у тебя болит нога. И в принципе никто тебя не упрекнет, что ты такая суперегоистичная... Ну нельзя об этом постоянно говорить. Ты постаралась полечить... Мы говорим, но пока не лечим. Надеемся, что пройдет. Гангрена не проходит. Ее надо лечить. Поэтому будем лечить", – сказал украинофоб.

Заметим, что обычно консервативное лечение гангрены малоэффективно, следовательно, довольно частым мероприятием во время болезни является именно ампутация пораженных органов или тканей.

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Толстой также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и выразил мнение, что "у Украины шанса нет построить свое, отдельное от России государство".

И пока практика показывает, что приход такого яркого человека, как Володя Зеленский, не помогло выстроить некий суверенитет Украине... Я его видел, когда он работал в КВН здесь в Москве. Еще до того, как... Меня очень радовало. Он бегал со смартфоном, фотографировался со всеми. Говорил "превыше всего". Выучил язык, который называют украинским, и очень себя весело вел. И казалось, что вот оно, вот-вот: что, где, какая Украина?

– добавил Толстой.

Он также рассказал, что без Путина нет России, и он хотел бы, чтобы тот был президентом и после 2024 года.

Вице-спикер Госдумы отметился возмутительным заявлением об Украине: видео

Заметим, что Петр Толстой в 2020 году стал вице-спикером России в ПАСЕ. Больше о нем и его скандальных заявлениях – по ссылке.

Как в соцсетях реагируют на высказывания Толстого

В комментариях к видео появилось множество гневных высказываний из-за таких фантастических заявлений.

Что пишут в ответ Толстому: