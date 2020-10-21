Территория Экспоцентра площадью более 1 га оказалась под риском рейдерского захвата частной компанией "ВиДи-Искусство".

Уже скоро на части территории ВДНХ может появиться большой забор, а дорога из Голосеевского проспекта будет перекрыта. Все из-за незаконных действий компании "ВиДи-Искусство", которая пытается через суд присвоить земельный участок Экспоцентра. Рассмотрение апелляционной жалобы от ВДНХ запланировано на 4 ноября 2020 – внимание к нему со стороны СМИ и общественности может спасти комплекс от рейдерского захвата.

Дело в том, что компания "ВиДи-Искусство" владеет нежилым домом на территории Экспоцентра. Уже несколько раз эта фирма обращалась к ВДНХ с предложением заключить договор так называемого "личного земельного сервитута", чтобы "ВиДи-Искусство" имело возможность контролировать и управлять сооружением. Впрочем, предложенный договор является незаконным и не соответствует самой сути формата сервитута.

Юридически это документ, который позволяет проходить и проезжать через чужой земельный участок, а также пользоваться линиями электропередачи, связи, трубопроводами и тому подобное. В то же время "ВиДи-Искусство" с помощью договора хочет фактически забрать из владения ВДНХ территорию площадью более 1 га. Это незаконный шаг, который нарушает права и интересы государственного Экспоцентра.

Подписание этого документа делает невозможным проведение массовых мероприятий, так как на этой территории сегодня размещаются экспозиции выставок и локации фестивалей. Кроме того, ВДНХ и его посетители (примерно 4,5 миллиона человек в год) не смогут пользоваться дорогой от заезда с Голосеевского проспекта, которая является путем к абсолютно всем павильонам, зданиям и сооружениям Экспоцентра. Именно этот путь хочет забрать "ВиДи-Искусство" и использовать его исключительно для собственных целей.

Несмотря на абсурдность и очевидную незаконность своих намерений, компания "ВиДи-Искусство" обратилась в суд. 6 августа 2020 Хозяйственный суд Киева решил, что договор о сервитуте уже считается заключенным, а согласие ВДНХ не нужно. Другими словами, с помощью судебной системы частная компания осуществила рейдерский захват территории Экспоцентра.

Именно поэтому руководство Экспоцентра обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд, чтобы отменить это решение. Рассмотрение жалобы запланировано на 4 ноября. От него зависит, сможет ли ВДНХ вообще осуществлять хозяйственную деятельность и пользоваться как своим основным транспортным въездом на территорию, так и ключевой автомобильной артерией Экспоцентра – внутренней хозяйственной дорогой. Приглашаем представителей СМИ и всех неравнодушных прийти и осветить борьбу ВДНХ с этими откровенно незаконными действиями в суде.

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