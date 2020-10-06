Часть улиц ушла под воду, деревья вырывало с корнями: в Хусте пронесся ураган – фото
Накануне, 5 октября, страшная непогода накрыла Хуст на Закарпатье. Здесь выпали обильные дожди. В результате улицы города затопило и из-за сильного ветра рухнули деревья и снесло несколько крыш.
Ураган обрушился на Хуст
Фото и видео последствий непогоды местные жители опубликовали в сети. На кадрах видно, что автомобилям было трудно пробираться, поскольку улицы либо затопило, либо на магистрали попадали деревья. Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме того, в городе вследствие сильного ветра снесло немало крыш. В городском парке некоторые деревья вообще вырывало с корнями. К тому же, перевернулось несколько аттракционов.
Бедствие, которое нанесла непогода в Хусте (Фото из соцсетей)
Заметим, что в результате непогоды пострадал не только Хуст, но и значительная часть остального Закарпатья. В частности, в Хустском районе большое количество населенных пунктов остались без электричества.
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Непогода наделала беды в Хусте: смотрите видео