Накануне, 5 октября, страшная непогода накрыла Хуст на Закарпатье. Здесь выпали обильные дожди. В результате улицы города затопило и из-за сильного ветра рухнули деревья и снесло несколько крыш.

Ураган обрушился на Хуст

Фото и видео последствий непогоды местные жители опубликовали в сети. На кадрах видно, что автомобилям было трудно пробираться, поскольку улицы либо затопило, либо на магистрали попадали деревья. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Буря наделала беды: ураган в Ивано-Франковске повалил деревья и электроопоры – фото

Кроме того, в городе вследствие сильного ветра снесло немало крыш. В городском парке некоторые деревья вообще вырывало с корнями. К тому же, перевернулось несколько аттракционов.

Бедствие, которое нанесла непогода в Хусте (Фото из соцсетей)

Заметим, что в результате непогоды пострадал не только Хуст, но и значительная часть остального Закарпатья. В частности, в Хустском районе большое количество населенных пунктов остались без электричества.

Обратите внимание В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких регионах следует ждать непогоды

Непогода наделала беды в Хусте: смотрите видео