В столице Франции Париже 18 октября состоялась многотысячная акция протеста. Люди вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати. Его жестоко убил уроженец Чечни Анзоров (данные СМИ) якобы за то, что педагог, объясняя материал, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подробнее о многотысячной акции в Париже

Люди собрались в центре города по призыву организации SOS Racisme и профсоюзов преподавателей. Демонстранты держали плакаты, скандируя: "Нет тоталитаризму мышления" и "Я – учитель". Об этом пишут ведущие французские издания. В частности BFMTV и Le Figaro.

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Убийство учителя во Франции: акция памяти в Париже (Фото Getty Images)

Примерно в 15:00 по местному времени собравшиеся на площади Республики в течение нескольких минут хлопали в ладоши в память о жертве теракта. Кроме того, погибшего вспомнили минутой молчания. Звучали и речи от официальных лиц. В частности, на акции присутствовали министр внутренних дел Жан Кастекс и мэр французской столицы Анн Идальго.

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в связи с убийством заявил, что нападающий своим поступком "хотел убить Республику вместе с ее ценностями" и что вся Франция встанет на защиту преподавателей и их права свободно и безопасно делать свою работу, воспитывая свободных граждан.

Заметим, что к акции также присоединились сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Последняя подверглась нападению исламистов в 2015 году после публикации карикатур на Мухаммеда.

Акция памяти жестоко убитого учителя в Париже: смотрите видео

Другие города

В то же время подобные акции прошли на центральных площадях Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других французских городов. На них вышли как отдельные граждане, так и политические партии, общественные организации и профсоюзы.

Смотрите фото и видео с акций в память о Самюэля Пати в городах Франции

Certains sont venus avec la une « Tout ça pour ça » de #CharlieHebdo, arborée à proximité du monument aux 50-Otages autour duquel s’organise le rassemblement #SamuelPaty #Nantes pic.twitter.com/truImC9nWD — Blandine Le Cain (@blandinelc) October 18, 2020

une marche silencieuse en hommage à #SamuelPaty s'est élancée de la place Bellecour par la rue Edouard Heriot en direction du nord de la presqu'île #jesuisprof #SamuelPaty #JeSuisEnseignant #jesuisprofesseur pic.twitter.com/4yR3MnVXiR — johan (@johanjrd_) October 18, 2020

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