Чеченец обезглавил учителя во Франции: реакция России
В пригороде Парижа 16 октября 18-летний юноша обезглавил учителя истории, после этого его застрелила полиция. Нападающий оказался чеченцем, который родился в Москве. В российском посольстве во Франции говорят, преступление с Россией не связано.
Во Францию нападающий переехал в возрасте 6 лет
В посольстве России отметили, что нападающий проживал во Франции в течение 12 лет. Об этом ТАСС рассказали в дипведомстве.
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Абдулаху Анзорову – именно так звали убийцу – было всего 6 лет, когда его семья на правах беженцев поселилась на французской территории.
Они проживали на основе долговременного вида на жительство. Сам Анзоров получил собственный вид на жительство после достижения совершеннолетия в этом году,
– рассказал руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.
В российском посольстве уверяют, что никаких контактов с Анзоровым не поддерживали.
Главное о резонансном убийстве в пригороде Парижа
- Инцидент произошел вечером 16 октября в пригороде Парижа – городке Конфлан-Сент-Онорион.
- Вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя истории и географии местного колледжа и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.
- Ранее учитель получал угрозы за свои методы преподавания. В октябре во время уроков он демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Убийца в колледже не учился, перед преступлением он попросил студентов показать на преподавателя.
- Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве вследствие террористического акта" и о "функционировании преступной террористической группировки".
- Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом". Также осудили произошедшее мусульманские лидеры во Франции.