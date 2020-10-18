В пригороде Парижа 16 октября 18-летний юноша обезглавил учителя истории, после этого его застрелила полиция. Нападающий оказался чеченцем, который родился в Москве. В российском посольстве во Франции говорят, преступление с Россией не связано.

Во Францию ​​нападающий переехал в возрасте 6 лет

В посольстве России отметили, что нападающий проживал во Франции в течение 12 лет. Об этом ТАСС рассказали в дипведомстве.

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Абдулаху Анзорову – именно так звали убийцу – было всего 6 лет, когда его семья на правах беженцев поселилась на французской территории.

Они проживали на основе долговременного вида на жительство. Сам Анзоров получил собственный вид на жительство после достижения совершеннолетия в этом году,

– рассказал руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.

В российском посольстве уверяют, что никаких контактов с Анзоровым не поддерживали.

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